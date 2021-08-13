Diagne ve Feghouli

Galatasaray'daki en iyi isim Kerem'di. Avrupa arenasındaki maçta, en Avrupai topçu "açık ara" Kerem'di. Kerem'den sonra Van Aanholt biraz da Berkan'ı beğendim. Kerem'in güzel pasına uyum sağlayan "sürpriz forvet" Diagne'nin güzel golü, tur için umutlandırmıştı. Fakat Terim'in "sürpriz kaleci" tercihi olan İsmail Çipe'nin vahim hatası skoru beraberliğe getirince tehlike çanları çalmaya başlıyordu.

Babel'in kesilmesine sebep olan gerekçe nedir bilemiyorum. Emre Kılınç, hatta Barış Alper tercih edilse (bi' şekilde) anlarım ama Arda Turan hangi gerekçeyle Babel'in üzerine konuyor anlamak mümkün değil.

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Bu cümleyi yazdıktan hemen sonra, bir topuk pasıyla, ikinci golde önemli rol oynamış olsa da fikrim hiç değişmedi. Mostafa Mohammed ve menajerleri, satış listesindeki Diagne'yi (her ne kadar gol atmasına rağmen) sahada görünce ne hissetmiştir acaba? Mısırlı'nın menajerleri Ocak ayında "fırsat transferi" mottosuyla Avrupa'dan, hatta belki Türkiye'den bazı kulüplerle temasa geçerse şaşırmam.

Dolayısıyla, Diagne'nin takımda kalması belki de bir zorunluluk olarak gündeme gelebilir. Satış listesindeki bir diğer oyuncu, Feghouli'nin ilk 11'de çıkmasınaysa HİÇ şaşırmadım doğrusu. Bence, yönetim ve teknik heyet, kulüp bulması istenen Cezayirli'nin durumunu tekrar değerlendirmeli.

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Keza; Feghouli, her halükarda medet umulabilecek bir oyuncu olduğunu yine ispatladı. Gelelim İsmail Çipe tercihine… "Berk daha mı iyi oynardı" tartışılır ama şu kadarını söyleyeyim ki; İsmail'in hala Galatasaray kadrosunda olduğunu bile bilmiyordum.

Bir anda, kritik bir rövanş maçında belirivermesi bence "tarifsiz" derecede tuhaf bir şey. Ligimizdeki yirmi takımın altmış kalecisi içinde Berk ve İsmail Çipe, kaçıncı sıraya konur sizce?

Neyse; tüm gezegene göre Galatasaray'ın "açık ara" favori olduğu eşleşmeyi zor da olsa geçmesi güzeldi.

"Diagne ile Feghouli'ye talip çıkmasın" diye dua eden Galatasaraylılar olduğuna eminim ama ispatlayamam.

Peki ya Kerem'e talip çıkarsa?