İpi neden çekildi!

Maçın başında Galatasaray taraftarında, yöneticiden teknik heyete, teknik heyetten tüm futbolculara kadar "kredisi en yüksek isim" Muslera'nın hatasıyla gelen gol kabus gibi bir gece vaat ediyordu. O gol başka birinin hatasıyla gelse, taraftar açısından sarı-kırmızılılardaki kariyer sonu bile olabilirdi.

İlk beş dakika dolmadan farkın ikiye çıkmaması mucizeydi.

Temsilcimiz 20. dakika civarında bulduğu birkaç korner dışında sahada varlık gösteremiyordu.

Hollanda'dan gelen yayın da "teknik arıza" nedeniyle sıkıntılıydı ve 25. dakikada tamamen koptu.

Ben olsam maç görüntüsü gidince, zorunluluktan ekrana koyulacak "donuk kare" olarak, Galatasaray yedek kulübesindeki Feghouli, Mohamed ve Falcao ile birlikte kadraja giren bir Terim fotoğrafı seçerdim. Bu kare bile sahadaki Galatasaray'dan kat be kat daha özellikli bir seyirlik olurdu kuşkusuz.

Sebebi her ne olursa olsun bu seviyedeki bir maçı dakikalarca izleyememek tuhaf.

Umarım Melih Gümüşbıçak'ın açıklaması uyarınca TV8'den kaynaklandığını sanmadığım bu aksaklığın gerekçesi ve sorumluları en kısa sürede ortaya çıkar. Keza; illegal bahis sitelerinin sanal pano reklamları nedeniyle yayında aksama olduğu yönündeki iddia (ya da iftira) dehşet verici.

H H H

Zahavi'nin 35'teki golüyle, Galatasaray açısından maç, hiçbir ışık vermeyen kadro ve futbol nedeniyle kolay kolay telafi edilemeyecek bir noktaya geldi sanmış ve farklı bir yenilgiye hazırlanmaya başlamıştık.

Ta ki; Emre Kılınç'ın tek gerçek atağımızda bulduğu gole kadar (izleyemediğimiz bölümde ne olduğunu bilemiyorum elbet).

Umutlanmıştık bir şekilde.

PSV'nin üçüncü golüyle yeniden ekmeğimizle oynanıyordu. Skor 3-1'di ve sonuç maalesef ki fazlasıyla adildi.

Üstelik vasat bir futbolsever bile rahatlıkla, PSV için "eksik ve kötü bir takım" diyebilecek durumdayken...

5-1'lik bir hezimete uğrayan Galatasaray içinse ne diyeceğiz, nasıl diyeceğiz bilemiyorum.

"Umut, fakirin ekmeği" derler, -peki ya- "mucize" nesi o zaman; pastası mı? Çünkü sadece rövanşta değil sezon boyunca lazım olan şey hayli net; mucize... Galatasaray taraftarı sezon öncesi ekmek bulamadı bakalım bu sezon pasta yiyebilecek mi? Sahi; Mustafa Cengiz'in ipi tam olarak neden çekilmişti; hatırlayan var mı?