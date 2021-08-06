Kaleci şart

Mohamed'in volesi auta gitmeyip kaleyi bulsa, Kerem'in şık şutu direğe çarpmasa skor 2-0 lehimize olabilirdi. Mısırlı'nın sorunu bence fiziksel değil mental… Ara transferde bonservisiyle, bir Avrupa takımına giderse hiç şaşırmam. Bence Galatasaray'ın 4 milyon doları varsa hemen bonservisini alsın. İlk maçları olmasına rağmen Galatasaray'ın iki beki de bölgelerindeki derin boşluğu doldurmaya dair umut verdi. Özellikle, Van Aanholt "çiçeği burnunda" bir oyuncuya göre hayli iyiydi. Boey dinamikti, güzel de bir gol attı ama ikisi de bir miktar daha zamana ihtiyaç duyuyor gibi. Tek tek performanslara odaklandığımda beni en çok etkileyenin Berkan'ınki oldu.



Bu oyuncunun bu sezon yapılan transferler içinde "en çok katkı sağlamasını beklediğim isim olduğunu" defalarca söylemiştim. Sürekli risk alan, bir şeyler deneyen Berkan, Taylan'ın, özellikle Aytaç'ın hayli önündeydi orta sahada, performans olarak. İkinci devrenin başında Arda ve Ömer'in, aynı kanatta iki Hollandalı yerine sahaya girmesi enteresandı. "Van Aanholt'un çıkma sebebi sakatlık riskindendir" eminim. Eğer maçta penaltı ve Muslera'nın kırmızı kartıyla sonuçlanan, 55. dakikada yaşananlar olmasa ve Galatasaray favorisi olduğu maçı kazansaydı, bu yazı, sarı kırmızılılara dair umut veren cümlelerle bitecekti. Boey'in, takımı eksikken attığı golle rövanşa dair beklentiyi pozitife çevirmesi erken bir tribün tepkisi ve sosyal medya buhranını hayli sönümledi. Herkes acı gerçeği bir kez daha idrak etti ki; Galatasaray'a bir kaleci ŞART! Teknik heyet ve yönetim kafa kafaya verip artık bir karar vermeli. Alınacak kaleci, Muslera'nın yedeği mi olacak, rakibi mi? Siz olsanız; İrfan Can'ı mı alırdınız, Mert Günok'u mu? Ben olsam "örnek olsun diye" isimlerini yazdığım bu iki farklı profilden daha deneyimli olanı tercih ederim.