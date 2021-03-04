Kazanan bozulur

Dün akşam önemli bir galibiyet alan Ankaragücü dışında, hakkında olumlu konuşacak hiçbir kimse yok.

Hakemle başlayalım; ilk yarının sonunda ev sahibi lehine verilen penaltı, Arda eliyle oynadığı için gerçekleşti anladığımız kadarıyla.

Vücuttan gelen bir top ve Arda'ya avantaj sağlamayan bir enstantane gibi geldi bana. Aynı pozisyona penaltı çalmayacak pek çok hakem olur tahminimce. Hadi pozisyon "gri" ve hakemin yorumu ağır olsa da "penaltı" deyip, susalım.

Skor 2-0'a geldikten hemen sonra Mostafa Mohamed'e gösterilen kırmızı kartsa çok yanlış bir karardı kanaatindeyim. Belki sarı kart olabilirdi, o da "belki"... Hakem bu yanlış karara imza attığında skorun 2-0 Galatasaray aleyhine olmasından ötürü, iğne ya da çuvaldızın birinin de mağlup olmak için neredeyse uğraşan tarafa batırılması şart.

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"Kazanan takım bozulmaz" diye bir laf vardır; "eğer iyi oynuyorsa" diyerek katılmıyorum... "Çatır çatır" bozulur hem de; hele hele kötü oynayan bir takım ivedilikle bozulmalıdır. Erzurum maçından beri yazılarımda ve ekrandan yaptığım yorumlarda Ankara'da sahaya çıkacak Galatasaray'ı çok merak ettiğimi belirtmiştim. Son derece doğru bir şekilde sezonun en iyi savunma ikilisi Donk-Marcao'ya dönülmüş, Luyindama yedek kalmıştı. Fakat geri kalan herkes aynıydı.İnanın anlamakta zorluk çekiyorum; hazır olmadığı her halinden belli bir Gedson, vasat bir oyunla yere göğe sığdırılamayan bir Etobo sahadayken, Taylan nasıl yedek soyunabiliyor. Maç 1-0'a geldikten sonra ikinci yarıda üç oyuncu değişikliğinin üçünün de mantığını anlamaya çalışırken yoruldum. Yedlin, "kart görmesin" diye yerine Linnes girdi, peki ama diğer iki değişiklik gerçekten çok garipti.Açıkçası; "Taylan ve Babel girer, Gedson ve Arda çıkar" gibi gelmişti bana fakat öyle olmadı. 2-0'ın ardından gelen Mohamed'in kırmızı kartından sonrası içinse söyleyecek fazla bir şey yok. Hakem bence çok kötüydü ve belki de skora tesir etti ama gerçekleri de görmek, vurgulamak lazım. Böyle bir orta sahayla, Ömer'in duran topları kullandığı bir Galatasaray zaten nereye kadar gidebilir ki?Ya da şöyle söyleyeyim;Galatasaray'ın hakemin kararlarından bağımsız bir ortamda da dün akşam kazanma ihtimali olduğunu hiç sanmıyorum. Forma adaleti sağlanarak KÖKLÜ bir revizyona gidilmesi şart.