Doğru seçim

Terim, Fernando'nun yokluğu ve Ndiaye'nin gidişi sonrasında bence sahaya süreceği en iyi orta sahayı çıktardı. Bu orta saha dün iş gördü ama lig için çok da umut vermedi.

Savunma kurgusu çok riskliydi. Nagatomo savunma bloğunda birlikte oynadığı arkadaşlarının isimini henüz bilmiyor olabilir. Nitekim bu savunmayla Galatasaray çok zor anlar yaşayabilirdi ama karşılarındaki Konyaspor hayli takatsizdi.

Fofana'nın kişisel becerisiyle tüm G.Saray savunmasını, kalecisi ve Donk'u adeta küçük düşürdüğü gol dışında Konya birkaç kere saman alevi gibi parladı. Hafta sonu cezası nedeniyle oynayamıyacak olan Muslera'yı Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez sahaya süren Terim maçı, turu, kupayı ne kadar istediğini herkese gösterdi.

Terim'in bu mesajını sahadaki futbolcuların da altdığını düşünüyorum.

Feghouli fena değildi. Sinan Gümüş topla buluştuğu her pozisyonda iyi şeyler yaptı. Belhanda hala beklenildiği performansta değil. Ama G.Saray yarı finali istedi ve aldı.

G.Saray süper lig şampiyonluk yarnışında hatta Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar ile oynanacak yarı finalde dün akşamdan daha fazla performans ortaya koyması lazım. Niyet iyi ama performans göz doldurmuyor.

Dün akşamki oyunun ve gelen yarı finalin G.Saray taraftarını yanıltmaması lazım. Adım gibi eminim ki Terim yarı finale kaldığı için çok mutludur ama hem ligde hem de kupada başarılı olmak için çok daha fazlasının gerektiğini çok iyi biliyordur. Sezonun geri kalanında G.Saray'ın kaderini orta sahadaki oyuncu seçimi ve seçilen oyuncuların performansı belirleyecek.

Mehmet Özdilek ve talebelerine buraya kadar geldikleri için teşekkür etmek lazım. Son şampiyon sıfatıyla daha iyisini yapabilirlerdi ama sanıyorum Süper Lig'de geriye kalan haftalardaki mücadele onların kupaya yoğunlaşmasını engelledi.