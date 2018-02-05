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HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Çok zor

    ara transferde neden orta saha almadı?
    Elinde Linnes ve Latovleviçi varken, neden Nagatomo alındı?
    ''Nagatomo kötü topçu'' demiyorum.
    Fakat, dün akşam bir kez daha gördük ki; esas ihtiyaç o mevkiye değil orta sahayaydı.
    Latovleviçi'yi Aslantepe'de, 0-0 giden maçın 15.dakikasında ıslıklayanlar aldırdı o Japon'u… Şimdi o ıslıkçılar, gelsin de orta sahada pres yapıp, topu ileriye doğru oynayıversinler bi' zahmet.
    Nereden, nereye? Galatasaray, sezona başkanlığında ve 'un teknik patronluğunda başladı , N'diaye-Fernando ikilisiyle zirveye tutundu.
    Şimdi hiçbiri yok! Çok açık ifade edeyim ki; Galatasaray camiasının bu sezon şampiyonluk umudu taşımasının tek gerekçesi var; .
    Bu koşullarda, bu orta sahayla, bu takım Tudor ile yola devam ediyor olsa, altıncılık bile hayaldi.
    İddia ediyorum; Galatasaray bu sezon şampiyon olursa, Cevat Güler'li ve 'lu şampiyonluklardan daha büyük iş yapmış olacak.
    Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin ikişer puan kaybettikleri haftayı iyi değerlendirmek zorundaydı.

    Ah Selçuk kaptan ah
    Bir sözüm de 'a; yedek kulübesinde çok mutlu görünüyorsun.
    Yıllık kazancına, sana Galatasaray camiasında verilen değere bakınca, bir aynanın karşısına geçip, gözlerinin içine bakarak, kendinle hesaplaşmanın zamanın hala gelmedi mi? Sana ''kaptan'' diyorlar.
    Ya; taşın altına eline koy ve tarihe geç, ya da onca emeğine ve başarına rağmen, ağızlarda bıraktığın mayhoş bir tatla anılmayı hazmet. Biliyorum, biraz sert oldu ama; bu sene Galatasaray'ın sensiz şampiyonluk şansı yok.
    'ya daha ağır konuşacağım da, zerre kadar umursamayacağından ''hiç kendimi yormayayım'' deyip onu Fatih Terim hocaya havale ediyorum.
    Dünkü taraftarını, Sivasspor'un transferlerini yapanları ve futbol emekçisi teknik direktör 'yı oyundan ötürü ayrı ayrı tebrik ediyorum.

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