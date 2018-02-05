Çok zor

Galatasaray ara transferde neden orta saha almadı?

Elinde Linnes ve Latovleviçi varken, neden Nagatomo alındı?

''Nagatomo kötü topçu'' demiyorum.

Fakat, dün akşam bir kez daha gördük ki; esas ihtiyaç o mevkiye değil orta sahayaydı.

Latovleviçi'yi Aslantepe'de, 0-0 giden maçın 15.dakikasında ıslıklayanlar aldırdı o Japon'u… Şimdi o ıslıkçılar, gelsin de orta sahada pres yapıp, topu ileriye doğru oynayıversinler bi' zahmet.

Nereden, nereye? Galatasaray, sezona Dursun Özbek başkanlığında ve Tudor'un teknik patronluğunda başladı , N'diaye-Fernando ikilisiyle zirveye tutundu.

Şimdi hiçbiri yok! Çok açık ifade edeyim ki; Galatasaray camiasının bu sezon şampiyonluk umudu taşımasının tek gerekçesi var; Fatih Terim.

Bu koşullarda, bu orta sahayla, bu takım Tudor ile yola devam ediyor olsa, altıncılık bile hayaldi.

İddia ediyorum; Galatasaray bu sezon şampiyon olursa, Cevat Güler'li ve Hamza Hamzaoğlu'lu şampiyonluklardan daha büyük iş yapmış olacak.

Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin ikişer puan kaybettikleri haftayı iyi değerlendirmek zorundaydı.



Ah Selçuk kaptan ah

Bir sözüm de Selçuk İnan'a; yedek kulübesinde çok mutlu görünüyorsun.

Yıllık kazancına, sana Galatasaray camiasında verilen değere bakınca, bir aynanın karşısına geçip, gözlerinin içine bakarak, kendinle hesaplaşmanın zamanın hala gelmedi mi? Sana ''kaptan'' diyorlar.

Ya; taşın altına eline koy ve tarihe geç, ya da onca emeğine ve başarına rağmen, ağızlarda bıraktığın mayhoş bir tatla anılmayı hazmet. Biliyorum, biraz sert oldu ama; bu sene Galatasaray'ın sensiz şampiyonluk şansı yok.

Belhanda'ya daha ağır konuşacağım da, zerre kadar umursamayacağından ''hiç kendimi yormayayım'' deyip onu teknik direktör Fatih Terim hocaya havale ediyorum.

Dünkü Sivasspor taraftarını, Sivasspor'un transferlerini yapanları ve futbol emekçisi teknik direktör Samet Aybaba'yı oyundan ötürü ayrı ayrı tebrik ediyorum.