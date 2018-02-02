Rövanş nefes kesecek

Galatasaray yedeklerle çıktığı maçta beklediğimden daha iyi oynadı. Skor rövanş için her ne kadar avantajlı skor gibi gözükse de ligdeki performansının üstüne koyan Konyaspor, İstanbul'da yarı finali inatla kovalayacaktır.

Çeyrek final ilk maçlarının en keyiflisi dün akşamki maçtı. Rövanşı da en heyecan verici geçmesi beklenen çeyrek eşleşmesi olarak dikkat çekiyor.

Hakan Balta, 273 gün sonra ortaya koyduğu performansla sırıtmadı. Orta saha, Fernando ve İngiltere'ye uğurlanan Ndiaye'nin yokluğunda Donk ve Selçuk'a emanet olacak gibi görünüyor.

Tudor zamanında 12-13 kişi ile rotasyon yapan Galatasaray, takımda önemli eksikler olmasına rağmen Fatih Terim'le oyuncu havuzunu 17-18 isme çıkardı. Dün akşamki Latovlevici'yi izleyince, her ne kadar hücuma destek verse de Nagatomo transferini anlamam daha kolaylaştı. Stoperde Koray Günter için Serdar Aziz ve Denayer ile kıyaslayınca çok da kötü bir performans ortaya koydu diyemem.

Gomis çok önemli bir pozisyonu cömertçe harcamasa 3-1 bitebilecek bir maçın 2-2'ye gelmesi düşündürücü.

Konyaspor adına ise Jahovic, ne denli önemli bir transfer olduğu dün akşam ispatlanmış oldu. Oyuna sonradan girip attığı golle bir anda sadece maçın değil, rövanşın da atmosferini değiştirdi.

Galatasaray'ın yıllardır iyi bir yedek kalecisi yok. Ufuk, Cenk ve şimdi Eray… Merak ettim Carrasso niye oynamıyor diye araştırdım. Devre arası kampında isteksiz ve son derece düşük performanslı olduğu Galatasaray muhabirlerinin dikkatinden kaçmamış.

Sanıyorum Terim, en azından bir Türk kaleci daha kazanmak adına hissettiği bir sorumlulukla Eray'a şans verdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda artık çeyrek final oynanıyor. Rövanşta ve devam ederse yarı finalde Galatasaray kalesini Muslera korursa kimse şaşırmasın.

Önümüzdeki perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda nefes sekecek bir rövanş mücadelesi bizleri bekliyor.