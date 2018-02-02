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HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Rövanş nefes kesecek

    yedeklerle çıktığı maçta beklediğimden daha iyi oynadı. Skor rövanş için her ne kadar avantajlı skor gibi gözükse de ligdeki performansının üstüne koyan , 'da yarı finali inatla kovalayacaktır.
    ilk maçlarının en keyiflisi dün akşamki maçtı. Rövanşı da en heyecan verici geçmesi beklenen çeyrek eşleşmesi olarak dikkat çekiyor.
    , 273 gün sonra ortaya koyduğu performansla sırıtmadı. Orta saha, ve 'ye uğurlanan Ndiaye'nin yokluğunda Donk ve Selçuk'a emanet olacak gibi görünüyor.
    zamanında 12-13 kişi ile rotasyon yapan Galatasaray, takımda önemli eksikler olmasına rağmen 'le oyuncu havuzunu 17-18 isme çıkardı. Dün akşamki Latovlevici'yi izleyince, her ne kadar hücuma destek verse de Nagatomo transferini anlamam daha kolaylaştı. Stoperde Koray Günter için ve Denayer ile kıyaslayınca çok da kötü bir performans ortaya koydu diyemem.
    çok önemli bir pozisyonu cömertçe harcamasa 3-1 bitebilecek bir maçın 2-2'ye gelmesi düşündürücü.
    Konyaspor adına ise Jahovic, ne denli önemli bir olduğu dün akşam ispatlanmış oldu. Oyuna sonradan girip attığı golle bir anda sadece maçın değil, rövanşın da atmosferini değiştirdi.
    Galatasaray'ın yıllardır iyi bir yedek kalecisi yok. Ufuk, Cenk ve şimdi Eray… Merak ettim Carrasso niye oynamıyor diye araştırdım. Devre arası kampında isteksiz ve son derece düşük performanslı olduğu Galatasaray muhabirlerinin dikkatinden kaçmamış.
    Sanıyorum Terim, en azından bir Türk kaleci daha kazanmak adına hissettiği bir sorumlulukla Eray'a şans verdi. 'nda artık çeyrek final oynanıyor. Rövanşta ve devam ederse yarı finalde Galatasaray kalesini Muslera korursa kimse şaşırmasın.
    Önümüzdeki perşembe günü Stadı'nda nefes sekecek bir rövanş mücadelesi bizleri bekliyor.

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