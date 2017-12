Kaldığı yerden

Hala Tudor'un neden gönderildiğini merak edenlere bir çift lafım var; Galatasaray'ın 19. dakikada attıığı gole bir daha bakın, anlarsınız.

Tartışmasız ligin en iyi iklisi olarak ilk haftalara damga vuran Rodrigues ile Gomis'in çok zor şartlar altında ürettikleri gol, Hırvat hocanın neden gittiğinin bir özeti adeta.

Şartlar zorluydu keza... Terim dördüncü döneminin ilk maçında karşısında ligin en dişli takımlarından birini bulmuştu. Üstelik rakip, maçın başında öne geçmeyi başarmıştı.

Beraberlik golü geciktikçe Galatasaray adına işler iyiden iyiye sarpa sarabilirdi.

Aynı ikilinin (Rodrigues sakatlanana kadar) maçta sayısız pozisyona imza attığını da unutmayalım.

"Tudor bey"in gidişinde bu ikiliyi bozması hiç kuşkum yok ki; büyük rol oynadı.

Fatih hoca, göreve gelişinin birkaç gün sonrasında karşısına çıkan bu maçta, radikal bir dokunuşta bulunmadı. Bence; doğru yaptı.



Görkemli başlangıç

Stada gelen 45 bin taraftarla ilk buluşmasında, bazı futbolcuların biletini kesmek, bazılarına mesaj vermek için erkendi.

Zirveye oynayan takımlar bu maça kadar toplam 10 puan kaybetmişti.

Görkemli bir başlangıç için tüm koşullar yerli yerindeydi.

Her şeyden önemlisi; ilk yarı itibarıyla tribündeki ve ekran başındaki taraftar, hırslı ve iyi oynayan bir Galatasaray izliyordu. Rodrigues'in yerine oyuna giren Yasin attığı kafa golü, ligin ilk yarı liderliğini getiren Mossoro'nun Kasımpaşa'ya attığı gol kadar güzeldi.

Golün pası, Terim ile birlikte büyük bir çıkış göstermesini beklediğim Feghouli'dendi.

Peki ya; Belhanda?!

Belhanda için de aynı şeyi söylemek isterdim. Ligin ikinci yarısında forma kapmak adına, orta sahada ciddi bir fırsat var. Galatasaray'da yedek kulübesindeki bir orta saha oyuncusu olsam hayli heveslenirdim doğrusu. Bu maçın bitimiyle birlikte artık dikkatler transfere dönecek. Bir sol bek alınacağı kesin. Aslında daha fazlası da gerekli ama, kaynak bulmak için satış yapmak şart görünüyor.