Kaybetmek için çalıştı!

G.Saray maç boyunca kaybetmek için her şeyi yaptı. Sivas da şuursuzca oynadı. 9 dakika uzatma var maçta. Demek ki kaliteli bir oyun yok

Haftanın en faydalı golü Negredo'nun attığı gol oldu... En azından Bursa gibi önemli bir deplasmanda 1 puanı getirdi Beşiktaş'a... Başakşehir ile Galatasaray'ın önüne tepside puan geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile puan farkını artıracaklardı ama saat 18.00 itibariyle en şanslı takım haline gelen Galatasaray da o puanları alamadı.

Galatasaray maç boyunca kaybetmek için her şeyi yaptı. Sivas da şuursuzca oynayıp, son 15 dakika kazanamamak için her şeyi yaptı. 9 dakika uzatma var maçta.

Demek ki kaliteli bir oyun yok. Türkiye'de gördüğüm en güzel zemin derken, Muslera'nın önünde top sekti ve Fenerbahçe'nin yediği gollerden birini yediler. Sevmediğim bir şey ama dilimde tüy bitti, Muslera gibi önemli bir kaleci sabah- akşam aynı golü yiyip tedbirini almıyorsa diyecek bir şey yok. Birçok teknik adamla çalıştı, belli ki bu kaleci çıkmıyor. Rakip topa vurup direğin dibine giderse topu kimse çıkaramaz.

G.Saray olduğu yerde kaldı 2-0 sonrası top direğin dibinden yine gitti. Geri pas hızlı geldi, bir de sekti hatta kaçırabilirsin de bunlar oyunda var ama sahaya çıkışa bakınca ben doğru bir takım olduğunu düşünmüyorum. 4 stoper benim ölçümde; Donk, Denayer, Maicon ve Tolga. İlk kez oynayan bir sol bekin (Nagatomo) var. Samet Aybaba Sivas'ı gömmüş. Gömünce Galatasaray olduğu yerde kaldı.

Ben devrede Terim'in hamle yapmasını bekliyordum ama o 2-0'dan sonra yaptı. Sivas da yaslandıkça yaslandı. 2-2 olabilir miydi? Olabilirdi ama çok önemli bir haftada önemli bir fırsatı kaçırdı.

Gördüğü halde devrede iki oyuncu ile birlikte formatı da değiştirmesi gerekiyordu. Yaptıktan sonra yetişemediler.

Terim'in bu maçta Selçuk'a ihtiyacı vardı. Hakemi beğenmedim. Kartlarda da sıkıntı vardı. Bir de çok konuşuyor. Zaten uzatmanın 1.5 dakikası kendi konuşmaları. Vermediysen vermedin açıklama yapmana gerek yok, devam et gitsin.

14'te 14 çok zor

Türkiye Ligi'nde her şey kaosa girdi. Başakşehir dramatik bir şekilde beraberlik golü yedi. Zaten kötü de oynadılar. Buna rağmen takipçisine bir puan daha fark attı. Şenol Güneş üzüntülü. Aykut Kocaman üzüntülü... Bu ligde 14'te 14 çok zor. Ama potansiyeli olan takım Beşiktaş. Ama onlar da geçen seneki sıkılıkta değiller.