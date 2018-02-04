Şampiyonluk şansı var

“Fenerbahçe kötü oynuyor” algısı var ortada. Ancak sarı-lacivertliler, dün özellikle ilk yarıda muhteşem oynadı

Maçın skoruna ilaveten bugünkü maçlar çok büyük önem kazandı. Galatasaray ve Başakşehir kazandığı takdirde puan farkları ciddi şekilde açılacak. Haftaya da Başakşehir'e gidecek Fenerbahçe. Başakşehir'in 1-0 kazanması 10 puan fark demek... Liglerin ikinci yarısı başlamadan 10 gün önce Ümit Özat'ı gördüm, çay kahve içtik. "Küme düşme adayısınız" dedim, Ümit de "Yok hocam, çok enteresan oyuncular aldık. İkinci yarıda daha iyi oluruz" dedi. Dün iyi mi oynadılar, hayır ama belli bir kapasiteye ulaştılar.

İkinci yarıda 4'lü savunmaya dönünce daha organize oldular.

Gençlerbirliği duran toplarda çok fazla pozisyon vermiyor.

Öylesi bir hakem hatası oluyor ki maç bir anda 11'e 10 olacakken avantajına dönüyor. Sonra Fenerbahçe klasik, saçma sapan gollerinden yiyor. Daha tuhaf bir şekilde normal pozisyonları atamayıp iki tane kontradan buluyor, sonra yine saçma bir gol... Futbolcular son dakikalarda garip bir psikolojiye giriyor. Şuursuz bir baskı, şişirme falan var ama çok iyi başlayıp kötüye gitti Fenerbahçe. Hakem Mete Kalkavan maçın genelinde hatadan etkilenmeyip fena yönetmedi ama o hata etkiledi dünkü 90 dakikayı...

Çok iştahla bir yemeğe başlıyorsunuz, harika bir yemek... Öyle bir tatlı getiriyorlar ki masaya; bütün ağzınızın tadı kaçıyor. Aykut hocanın hafta içindeki açıklaması mental bakımdan bir şeyler gösteriyordu.

Sadece hakemler açısından söylemedi onu. Dünya futbol tarihinde bu kadar hata yapan bir takım yoktur. Artık bir algı var, "Fenerbahçe kötü oynuyor" diye...

Sarı-lacivertli takım, ilk yarıda muhteşem top oynadı.Üst üste yaşanan puan kayıplarına rağmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı hala var...

Aykut Kocaman pozisyon kaymaları, laktak testleri falan yetmez, yeni bir taktik idman önerim var.

Haftada 2 gün kendi kalesine gol atma, bireysel hata yapma idmanı yaptırsın. O zaman dahi bu kadarını yapamazlar. 22 maçta, yüzde 80'inde böyle gol yiyin deseniz beceremezsiniz.

İyi de oynasa kötü de oynasa ligin en çok beraberlik alan takımı..

Kayseri maçı, bu maç... Kurtarılan değil, kaybedilen puanlar. Atılan gol sayısı 39. Bu fena değil ama ben futbol hayatım boyunca bu kadar sakarca gol yiyen bir takım görmedim. Ben bunu bir mazeret olarak asla söylemiyorum.



Hata yapmayanın ağzını kırıyorlar!

Dirar sen öyle bir koşu yap ki, kademeye gir, kaleye doğru vur.

Volkan sen de açıl desen bunu yapamazlar.

İnanılmaz... Fenerbahçe'de sanki hata yapmayanın ağzını burnunu kırıyorlar. Çok tuhaf bir durum... Bir de hakemlerle ilgili konuşmak istiyorum. Ali Palabıyık iptal ettiği Negredo golünden sonra 4 hafta ceza aldı. 3 kırmızı kart çıkarmadığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 8.4 puan aldı. Hakemler cin gibidir. Buna dikkat etmiyorlar mı sanıyorsunuz