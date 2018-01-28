Seyrantepe'den çıkış yok!

G.Saray'ın taraftarı önünde çıktığı maçlarda rakipler için iş hiç de kolay değil. Belki maç 6-2 bile bitebilirdi





Galatasaray'da ikinci yarının ilk 8 haftalık periyoduna baktığımız zaman hep şunu diyorum: Rakipleri de kendi arasında oynayacağı için 25. haftada Galatasaray ikinciye en az 3-4 puan fark atması gerekir ki, şampiyonluk iddiası ciddi boyutta olsun. Bu maçlar o yüzden çok daha önemli. Maçı izlemeyenler için şöyle bir analiz yapmak isterim: 3 dakika özet pozisyonları vermeye yetmez. Diyelim her pozisyonu koyup tam vuruş anında bıraktık ve sorduk, "Bu gol mü değil mi" diye... İnsanlar '5 gol olmuştur, 2-3 tane kaçırmışlardır' der. Yüzde 99'luk en az 6 pozisyonu var G.Saray'ın. Normal skor 5-2, 6-2 falan olması lazımdı. Maçın kırılma noktası açısından bakarsak 1-0'ken Serdar Gürler'in kaçırdığı pozisyonun dönüşünün 2-0 olması diyebiliriz. Osmanlıspor maçı güzelleştirdi. Onlar da oynamaya çalıştı. Numan, Yalçın ve önlerindeki Musa ağır oyuncular. Son dakikalarda Galatasaray, 4-5 tane kaleye paralel kesilen toplarda sonuca ulaşamadı. Galatasaray temiz ve çok iyi oynadı. Omurganın performanslarına bakalım. Denayer gerçekten çok iyiydi. Tolga da aynı şekilde. En az 12 kilometre koşmuştur.



Feghouli iyiydi, iki tane daha atabilirdi. Eren etkiliydi. Omurgasının performansı böyle olunca yanındaki oyuncular da takviye yapınca sonuç geldi. Tudor'u eleştiriyorduk, o da 8 maçta 7 galibiyet almış, sadece Fenerbahçe'yle berabere kalmış. 10 maç, 28 puan... Türk Telekom Stadı'nda puan Anadolu takımı için aslanın ağzında oluyor. Gerekli pozisyonları buluyor. İçeride 28 gol atmış Galatasaray, dışarıda ise 14. Yarı yarıya... Yeni bir teknik direktör geldi ve Fatih hoca da takımının önde basmasını ister. Feghouli tam forvetin arkasında öldürücü bir oyuncu olabilirdi, hoca Belhanda'yı kesip onu koydu. Selçuk yerine de ikinci yarı Belhanda'yı alıp savunma ile ön bölgeyi de yetenek olarak bağladı. Serdar Aziz kötü oyuncu değil ama Maicon geniş alanda ligin en zayıf oyuncularından biri. Bunu düşünerek hızlı Denayer'i sol stoper kullandı. Denayer yakalanınca çabuk olmasına rağmen geri geri kaçarak rakip çok süratli olsa da tutabiliyor. Karşılaşmanın çok iyilerindendi.



GOMİS BİR BAŞKA

Gomis'in çok önemli bir değeri ve özelliği var. İki tane stoper yanında olmasına rağmen öyle bir açı alıyor ki topu direkt alıyor. Hem çalım atabiliyor hem de mermi gibi vurabiliyor. Kalitesine söylenecek laf yok. Bu arada ne oldu da futbolcuların para alamadığı Mustafa Cengiz başkan olunca duymaya başladık. 3-4 aydır ödenmiyorsa daha önce niye haber yapılmadı?