Terim kişilerin üzerinde!

Terim’i getirenler yok oldu. Fatih hoca artık bireysel kişilerin üstündedir. Hoca değişikliği takıma olumlu yansıdı

Rakipleri kazanmıştı Galatasaray'ın...

Mutlaka kazanması gereken bir maç gibi gözükse de önündeki maç trafiğine baktığımızda telafisi vardı. Ancak kiminle konuşursak konuşalım, daha 20. dakikada 2-0'ı düşünmezdi. Zor geçeceği düşünülüyordu ama Terim'in çalıştırdığını takımların maçlara iyi başlama geleneği vardı. Gerçekten de çok coşkulu başladılar.

Galatasaray presle çıkarmadı Kayserispor'u ve benzer pozisyonlarda iki gol buldu. Ama ilk golün ofsayt olduğunu söylemeliyiz.

Hani bir laf vardır, "Gölge etme başka ihsan istemem senden" diye...

Cüneyt Çakır karışma bu maça işte...

Galatasaray ne güzel oynuyordu.

Umut'a yapılan pozisyonda sarı kart göster. Bana göre top yüksekte ve bariz gol şansı olmadığı için kırmızı değildi değildi o pozisyon. Tamam yardımcı hakem hata yapabilir, yaptı da ama Cüneyt hocam sen gölge etme maça...

Avantajı oynatıyor, sonra kart verecem diyor vazgeçiyor...

İlk 20 dakikada muhteşem bir Galatasaray, sonra biraz daha kontrollü oyun ve geriye dönüş.

Galatasaray maçın başındaki futbolu ile kazanmaya geldiğinin mesajını verdi. Kayserispor şok oldu. Oynayamadı değil Kayseri oynatılmadı Galatasaray tarafından.



Havaya girmeyeceksiniz

Bir de Kayserispor böyle pres yapan, oynatmayan bir Galatasaray beklemiyordu. Ayrıca futbolda çok havaya girmeyeceksiniz. Büyük takımlar gelir, Galatasaray gibi sizi çıkarmaz.

Hoca değişikliğinden sonra Selçuk İnan'ın konsantrasyonu da güveni de arttı.

Ama ben Selçuk ve birkaç oyuncunun giden antrenör hakkında konuşmalarını beğenmedim.

Galatasaray'da Tudor puansal olarak kötü bir miras bırakmadı. Fakat ben hep söylüyorum; Terim boşta olduğu dönemlerde oradaki teknik adam baskı altındadır. Hep doğrusu da Terim'in bir şekilde oraya gelmesidir.

Devre arasında Sumudica iki değişiklikle oyunu değiştirdi. 2-0 hep söylerim tehlikeli skordur. 1-2'yi yakaladığınızda psikolojik faktörler girer devreye.

Ama 1-2'den sonra Kayseri 2-3 pozisyonda Muslera ve oyuncularının kabiliyetsizliğinden kullanamadı bunları.

Şimdi Galatasaray yarışta 'Ben de varım' dedi. Hafta sonu 40-45 bin kişilik bir stat, yeni yönetim... İşin ilginci Terim'i getirenler yok oldu. Fatih Terim artık bireysel kişilerin üstündedir. Galatasaray'ın dışında olduğu sürece de beklenen bir teknik adamdır.