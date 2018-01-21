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HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kazanan haklıdır

    ligi bu sene çok zor geçecek. Barış ve dostluk dolu bir ikinci yarı diliyorum.
    F.Bahçe'nin de 6 haftalık ciddi bir periyodu var. Aslında ligde devre arası için handikaptı. için de öyle. Çünkü iki takım da ritimlerini bulmuştu. Ama gördüğümüz kadarı ile kaldığı yerden devam ediyor sarı-lacivertliler.
    Özellikle maçın ilk yarısında çok güçlü, sert, top rakipteyken agresif bir takım gördük sahada.
    , dünkü kadro tercihiyle, 'Valbuena benim oyunumda yok' mesajını verdi. Fernandao kararı da öyle. Bunlar kolay kararlar değildir.
    "Benim böyle bir oyunum var ve bunu kabul edeceksiniz'"diyor Kocaman. Beğenseniz de beğenmeseniz de böyle. Kazanan haklıdır ve Kocaman da oyunsal anlamda haklı çıktı. Saygı duymak gerekiyor. Oyuna bakarsak ilk yarıda 3-1 bile bitebilirdi.
    İkinci yarıda skor eşitlenince Valbuena ve Saldado girdi ve çift santrfora döndü. Dün kazandı ama önümüzdeki hafta yine Valbeuna ve kenarda oturacak gibi gözüküyor. İnsanlar da buna inanmak zorunda artık.

    Enteresan tespitlerim var
    Mesela dün oynayan 11'e bakarsak 4 oyuncuyu, Anadolu'da başka kulüp forması altında görebilirdik.
    Fernandao gibi, Aatıf gibi, İsmail gibi, hatta ve Skrtel gibi. Kimse de 'Bu oyuncuları niye verdik? demezdi. Kadroyu gördüğünde, 'Saldoda nasıl oynamaz?' diyorsun, ama Fernandao'nun etkili performansı antrenörü haklı çıkartıyor. Valbuena ve Soldado'yu kenarda bekletmek de kolay değildir. Yönetmek antrenörlükte en önemli şeydir.
    İlk 8 haftada oynanacak maçlar, ligin kaderini belirleyecek. Ben fikstür olarak bakarsak, 'ı bu 8 hafta sonunda lider olarak görüyorum.
    Fenerbahçe deplasmanda kazanabildiği kadar kazanmalı.
    Trabzon'da kazanamazsan kayıp değildir Fenerbahçe için. Taraftar sayısı 30 bini geçtiği anda Fenerbahçe kaybetmez. Dün de 34 bin biletli seyirci vardı ve kazandılar.
    Gördüğüm kadarıyla F.Bahçe transfer yapmayacak.
    Kocaman'ın Başkan'a söylediği söz şu: "Bana oyuncu alma, yeter ki oyuncuların taksitlerini geciktirme." Zaten o da ödeniyor. Devre arasında denizin bittiğini gördük. , 'ı aldı. da Eto'o'yu alacak duyumlarını aldım.

    Cengiz'e başarılar
    Galatasaray'ın kongresinden çıkan sonuç, benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla büyük bir mucize. Kimsenin de 'in kazanacağına dair bir beklentisi yoktu sanırım.
    Yoldan geçen 10 kişiye sorsanız, 'in soyadını bilemezdi.
    Bundan sonra tabii ki herkes ezberleyecek.
    Kendisine başarılar diliyorum.

    Rıdvan Dilmen - Diğer Yazıları tümü
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