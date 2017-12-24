Uzun vade için Kocaman

Başkan olsam; hayat felsefesi sabıra ve iradeye dayalı olan Aykut Kocaman’la kısa dönem çalışmam

Ligin son haftası... Konya.. Soğuk...

Konya da ligde zor pozisyonda..

Bunları hesabını yaptığımız zaman puan kaybı muhtemeldi.. Son dakikalardaki baskısı takdire değer.. Zirvede çok takım varken puan kaybı yapmamak lazım..

Fenerbahçe şu anda lider.. Dördüncü olma ihtimali var... Lider Başakşehir veya Galatasaray da olabilir. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı takımları çok ayrı izlemek lazım. Ben başkan olsam Aykut Kocaman'la asla kısa dönem çalışmam. Veya küme düşmemeye oynasam 'gel bizi kurtar' da demem. Uzun vadede çalışılması gereken bir hocadır kendisi... Hayat felsefesi sabıra dayalıdır. Çok enteresan bir iradesi vardır.

Antrenör takımı diyebileceğimiz birkaç teknik direktörden biridir. Onunla çalışan başkanın sabırlı olması lazım.. Onunla çalışmak kolay değildir. Hayata bakış açısı, temkinli ve kontrollüdür.

Aykut Kocaman'ın oynattığı futbol ve çalıştırdığı takımlar kişiliğine de yansıyor.

Dünkü maçta Konya gibi zor bir deplasmanda 'ben devreyi 0-0 kapatayım' diye düşündü.

Sonra 'santrforu oyuna sokarım' dedi... Oyunu biraz götüreyim ceza sahasında iş bitirsinler diye düşündü. Ancak o anda golü yedi.. Nasıl yedi? Fenerbahçe golü kendisi yedi... Ömer Ali de harika bir gol vuruşu yaptı.. Fenerbahçe ardından 12. duran toptan golünü attı. Sonra 80'den sonra bütün riskleri aldı ve Fernandao oyuna girdi.



Hedef belirlediler

Bu dönemde de hesapları aslında oturdu.

Bol pozisyon buldu. Son dakikada Fernandao vurdu, top direkten döndü, maç bitti derken Valbuena net pozisyonu kaçırdı..

Osmanlıspor maçından sonra 'gereğini yapacağım' derken Aziz Yıldırım ile birlikte yeni bir hedef belirlediler. Hoca, Skrtel'i unutmuştu, savunmada Neto ile Nautsder'i oynatıyordu. Orta sahada da üçlü oynatıyordu..

Ancak Osmanlıspor maçından sonra ikili ortaya döndü, defansta da Skrtel oynamaya başladı. Kalede ise Volkan görevi devraldı.

Daha da önemlisi Giuliano'yu da kendi mevkiine aldı.

Takım değişirken Aykut hoca da kendini değiştirdi.. Böylece takımın bütün omurgasını değiştirdi. Konyaspor kaşsında dört savunma oyuncusu yoktu... Josef ve Mehmet Topal'ı defansta kullandı. Özellikle orta saha oyuncularının yerlerinin değişmesi Fenerbahçe adına üretkenlik dışı ataklar getirdi.