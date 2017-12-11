Avrupa’da iyi, ligde sorunlu

Beşiktaş son iki haftada Sivas'a gidiyor ve Osmanlıspor'la oynuyor. İki maçı da kazanırsa geçen yıldaki ilk devreden 5 puan eksiği oluyor. Geçen sene 38 puanı vardı Beşiktaş'ın...

Yabancı kontenjanı işi takımları sertleştirdi.

3'er 5'er goller atılırken sezon ilerledikçe savunma oyuncuları öne çıktı. Suni fark tespitine ben de şu açıdan katılıyorum, 70'i en fazla bir takım görür. Sivas geliyor, atıyor, Başakşehir'i yeniyor. Daha Galatasaray gidecek, Fenerbahçe gidecek. Göztepe'nin transfer politikası ve antrenör seçimi çok doğru, Kayseri de öyle... Maçların rekabetinin artığını görebiliyoruz.

Milli takım için ayrıca bakabiliriz ama lig açısından bu gerçek var.

Beşiktaş gibi Türkiye'nin en iyi hücum takımlarından birisi 47-48 dakika 10 kişi oynanan dönemde neredeyse pozisyonu yoktu. İlk yarıda daha fazla pozisyon vardı 11'e 11'ken.



Beşiktaş hak etti mi!

Açıkçası Beşiktaş hak etti mi? Hayır, oyun olarak hak etmedi. Beşiktaş ligde Galatasaray maçı haricinde arzu ettikleri oyunu oynayamadılar.

Şenol hoca gerekirse bu tip maçlarda 4-4-2 başlayabilir, Negredo'yu daha fazla kullanılabilir. Lopes çıkmadan girmeli Negredo... Talisca kaprislerdeydi. Bu olmaz tabii ki. Talisca'nın Galatasaray maçında kesilmesiyle başlayan bir demoralize olma durumu var. Negredo 4 gol atıyor, 3 gün sonra derbide gol atıyor. Bu adama bir şans olmayacak mı bu takımda 10 dakikadan fazla?

Oyunu çözme açısından bu gerekliydi. Avrupa'da gururumuz tabi, o ayrı ama ligde sorun var. Quaresma deplasmanlarda hiç oynamıyor, sadece Alanya deplasmanında Babel'le birlikte iyiydiler. Kuvvetli değiller, güçlü atak yapmıyorlar. Bazı oyuncular, örneğin Talisca gayretsizdi. Gayreti göremedik. Quaresma 20 dakika dışında hiç yok. Babel biraz ikinci yarıda vardı. Oğuzhan çok pas hatası yaptı. Dün sahanın en kötülerinden birisi Gökhan'dı.



TOP BIRAKMADILAR

Kayserispor takımına bakarsak gömülerek iyi savunma yaptılar. Güçlü üç stoperle top bırakmadılar. Teknik direktör Sumudica çok başarılı bir teknik adam. Aslında biraz tuhaf da bir hoca, önce kavga çıkardı, sonra da ortamı yatıştırmaya çalışıyor. Fakat takımına çok hakim, taraftarla bütünleşmiş.