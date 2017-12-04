Özlenen Fener bu

Öncelikle şunu belirteyim ki; Fenerbahçeliler'in arzuladığı, izlemek istediği takım bu... Haftalardır tüm Fenerbahçeliler'in serzenişi neydi? İşte böyle bir takımı sahada görmekti. Kasımpaşa pozitif oynamaya çalışan, iyi hoca ve takımdan kurulu bir takım. Kasımpaşa takımının dün yapacağı hiçbir şey yoktu. Fenerbahçe takımının geçen yıldan beri en çok beğendiğim coşkulu arzulu ve kaliteli atak yaptığı maçı izledim. Fenerbahçe'de dün kimse kötü oynamadı.

Maçın başından beri neyi doğru yaptı; yardımlaşmayı... Hem hücumda hem de savunmada sürekli yardımlaştı. Bu çok önemli bir nokta...

Bir parantezi de taraftara açmak lazım. Fenerbahçe'nin hep sezon başından bu yana 12. adamı eksikti. Bugün taraftar yüzünden bin metre daha fazla koştu Fenerbahçe... Fenerbahçe'nin seyircisi 30 bin geçerse 1,5 puanı kafadan alır! Neden çünkü tribündeki o enerjiyi alır oyuncu. Yorulsa da bıkmaz.



En çok gol atan takım

Suni puan konusunda haksız çıkmadı Kocaman...

Fenerbahçe'nin üç hafta önceki bakışı ile şimdiki bakışı bir değil. Görüş artık tamamen değişti. Şimdi eleştirdiğimiz Fenerbahçe şu an ligin en çok gol atan takımı... Yalnız, ben puan cetvelindeki -4 puanı taraftara yazıyorum! Şu taraftar Kayserispor maçında olsa +4 olurdu puan durumu.

Aykut hocanın kendine ait bir felsefi var.

Aykut hocanın başarılı olduğu, şampiyon olduğu sezonlara bakın, takımları genellikle sezonun ilerleyen haftalarında form tuttu. Yine aynı durum var...

Kocaman, fiziğe inanan ve atlet oyuncularla oynamaya çalışan bir hoca. Aykut hoca, hem baskılı oynamak isteyen hem de rakip toptayken güçlü bir takım istiyor. Ama şu da bir gerçek zaman aleyhine işliyor. Bugün kimse Valbuena neden oynamadı diyemez.

Neden, çünkü size koşu ve mücadele gücünün rakamlarını gösterirler.



İyi çıkış yakaladılar

Valbuena kenarda çok durursa mızmızlık yapabilir. Kötü oyuncu mu asla değil. Sezon başında kilit açan oyuncuydu. Dün de işini yaptı, değerli bir oyuncu. Ama kenarda çok oturursa mızmızlık yapabilir. Dirar ve sahadaki performansıyla Giuliano konusunda soru işaretlerimiz vardı, 'acaba' diyorduk ama ikisi de son anda iyi çıkış yakaladılar. Dirar tipik olarak tam bir Aykut Kocaman oyuncusu...