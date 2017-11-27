KOCAMAN ESNEK OLMALI

Aykut hoca çok katı. Futbolda akademik bilgiler önemli; bilimsiz olmaz ama pratik ve gözlemsiz de olmaz

F.Bahçe, kurulduğundan bu yana belki deplasmanda 200 veya 2 bininci zaferini kazanmıştır. Bu zaferden çok oyuncuların maç sonu bir görüntüsü vardı o çok önemli. Ellerini havaya kaldırdılar ve sevindiler.

Çünkü bu maçın önemini biliyorlardı. Bir fırsat maçı olduğunu biliyorlardı. İlk kez Fenerbahçe, 'Ben bu işte olurum' dedi.

'Ben bu işte olabilirim' mantığı vardı ama şimdi 'Bu işte olurum' diyor. Ayrıca Fenerbahçe yönetimi, primi maç başına değil, 6 maçlık periyot için koydu. Çok çok önemli bir galibiyet. Taraftar içinde önemli bir zafer oldu. Basketbolun yanı sıra futbolda da varım diyor artık taraftar. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin hesaplarının tutma ihtimali var. Olursa transferler de olabilir. İş farklı boyuta gidebilir. Hava şartları ne olursa olsun, haftaya Kasımpaşa maçında Fenerbahçe 40 bin taraftar basar.



?Fenerbahçe için kredisi var

Fenerbahçe mücadele ederek kazandı. Buna oyun oynamayı da katarsa bu işte ciddi bir şekilde olur. Antalyaspor'a bir bakalım... Ben teknik direktör Leonardo'nun nerede antrenörlük yaptığını merak ediyorum. Başkan Ali Öztürk'ün en büyük hatası Çalımbay ile yolları ayırmak oldu.

Önemli isimler alırsınız ama şu hataya düşmeyeceksin;

"Bu takıma Leonardo yakışır..." Ligi bilmiyor, oyuncuları tanımıyor, bir uyuşmazlık var. Bu açık... Fenerbahçe kontraları doğru yapsa maç 3-4 biterdi. Aykut Kocaman, Antalya'da olsa en az üç oyuncu gönderir! Bir de zemine değinmek lazım. Çözüm bulunması gerek...

Aykut Kocaman'ın doğrusu ile Şenol Güneş'in doğrusu her zaman farklıdır... Aykut hoca 'Ben buyum. İster beğenin ister beğenmeyin' diyor. 'Benim yoğurt yemem böyle' diyor.

Geçen bir açıklaması var... "Ben kişiler üzerinden değil, oyun üzerinden bakarım" dedi. Merkezi tutmak istiyor. Kocaman ile sohbet ederken, "Benim futbolum bu Rıdvan.. Ben bunu oynayacağım, ben güçle kazanacağım" dedi. Aykut Kocaman, F.Bahçe için kredisi olan bir teknik adam. Fizik kalitesi yüksek bir takım istiyor.

Futbolda akademik bilgiler çok önemli. Bilimsiz olmaz ama pratik ve gözlemsiz de olmaz.

Aykut hoca çok katı. Biraz esnek olması gerek.



VOLKAN'A YARAMIŞ

Volkan Demirel'in müthiş konsantrasyonu vardı. Volkan'ın oyunda olması lazım. Çok top geldiği zaman iyi oynuyor. Bakın oyunda lider gibiydi, konsantrasyonu çok iyiydi kendine güveniyordu. Atladı, zıpladı, kendinden emin oynadı. Bakın bir nokta önemli, kalede Kameni'nin oynaması, Kameni'nin forma yansı bulması Volkan'a yaramış! Dünkü görüntüsünü çok beğendim.