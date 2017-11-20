Bazı sistem zaman ister

Bazı teknik adamların tarzları vardır. Kimi takımı çabuk çözer ve sonuca gider. Kimileri de bir sistem oturtmaya çalışır ve zaman ister...



Cuma günü Beşiktaş'ın Akhisarspor ile 0-0 berabere kalması, Cumartesi günü de Galatasaray'ın Başakşehir'e 5-1 yenilmesi Fenerbahçe'nin coşkusunu ve iştahını açtı... Gitti denilen şampiyonluk yarışında yeniden 'olabilirim' ihtimali doğdu.

Fenerbahçe; oyuna sert, sıkı ve önde baskıyla başladı... Son üç deplasmanında kazanan bir takıma karşı fiziksel baskı kurmak kolay değildir.

Sivasspor, ikinci yarının başında göbekten müthiş ikiye birle girdi ve beraberlik golünü buldu. Ardından Aykut Kocaman çift forvete döndü. 2-1'lik skor da geldi... Sivasspor'un golünü atan Bifouma'nın kırmızı kartla oyundan atılması açıkçası Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdı. Ancak şunu da söylemek gerekir, Fenerbahçe galibiyeti fazlasıyla hak etti.

Soldado, elini güçlendirdi Dün akşama kadar golü olmayan Soldado'nun hat-trick yapması, hem oyuncunun moralini yükseltti, hem de gelecek maçlar için Aykut Kocaman'ın elini güçlendirdi. Aykut Hoca, dün gecenin ardından önümüzdeki hafta Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maça Saldado ile başlar diye düşünüyorum.

Fenerbahçe kazanması gereken bir karşılaşmadan üç puanla ayrıldı. Özelikle de maçın sonuna doğru iyi ve coşkulu oynayarak en azından taraftarıyla barışma yoluna gitti.

Bazı teknik adamların tarzları vardır. Bazıları takımı çabuk çözer ve sonuca giderler. Bazıları ise bir sistem oturtmaya çalışır ve zaman ister.

Aykut Kocaman da İsmail Kartal gibi bu kategoride...

Bu galibiyet çok önemli, ancak Fenerbahçe'nin dönüşü üstü üste oynanacak Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarıyla gelir. Fenerbahçe'nin bu maçları mutlaka kazanması gerekiyor... Aykut Kocaman geçen haftaya göre mecburiyetten farklı oyuncuları sahaya sürdü. Aykut hoca beraberlik golü sonrası Janssen'i kenara çekip, Ekici'yi soktu. Bu korkaklık değil...



ALIŞILMADIK RİSK

Aykut Kocaman, tipik 4-4-3 dizilişinden 4-2-3-1'de dönmek zorunda kaldı Mehmet Topal'a görev verdiği için.

Haftaya Janssen oynar mı bilmiyorum ama Valbuena dönerse onu solda kullanacak gibi geliyor bana. Aykut hoca beraberlik geldikten sonra alışagelmişin dışında bir risk aldı. Sayı avantajını forvetten oyundan çıkarıp, orta sahaya adam alarak da sağlayabilirsiniz.