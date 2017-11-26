Taraftarı tebrik etmeli

Geçen haftaki 5-1’lik yenilgiye rağmen tribünleri dolduran 37 bin kişi ‘Biz size güveniyoruz’ mesajı verdi

Büyük kulüp olmak, büyük takım olmak kolay olmuyor. Kulüpler taraftarları ile büyüktür. Geçen hafta 5-1 kaybetmiş takımın bir hafta sonraki maçına 37 bin kişi geldi. İlk tebriği öncelikle Galatasaray taraftarına vermek gerek. Görevini fazlasıyla yaptı taraftar.

'Biz size güveniyoruz' mesajı verdiler.

Ciddi bir travma sonrası biz ne dedik, herkes gibi "Fatih Hoca" dedik. Tudor'un en büyük şanssızlığı Terim'in milli takımın başında olmamasıdır, boşta olmasıdır. Galatasaray'ın yıldızlarında Terim'in emeği var. Haklı olarak Fatih hoca gibi bir baskısı var. İsmi Tudor da olsa Mancini de olsa bir Terim baskısı olacaktır.

Bugün Tudor açısından bir bakalım; yönetim Alanya ve Beşiktaş maçlarını bekliyordu.

Olası sonuçlardan sonra Cenk Ergün ve Dursun Özbek'in ne diyeceği önemli. Cenk Ergün bey (tanımıyorum kendisini) kriz sonrası, travma sonrası akıllı ve dengeli açıklamalar yaptı.



Ndiaye'yi dün beğendim

Dün baktığınızda Galatasaray evinde, tribünleri önünde bir maça çıktı. Bir de rakibin olmazsa olması Vagner Love yoktu. Yüksek tempolu başlayacağı belliydi Galatasaray'ın.. Ndiaye beğenmezdim ama bugün beğendim. Belhanda savunma arkasına bitirici/ölücü pas dediğimiz pasları atan ligin bir numaralı oyuncusu. Tıpkı Sergen Yalçın gibi... Eksikleri yok mu var tabii ki... Oyuncuların geneli dün görevini yapmaya çalıştı. Yasin'e bakalım. İlk yarı en çok koşan oyuncuydu. Geçen seneki koşu mesafelerinde de iyiydi. Sabah kalktığında oynamıyor, otobüste oynamıyor, maç yemeğinde oynamıyor ama soyunma odasında sakatlık sonrası oynuyor.

Bu kendini nasıl hazır tuttuğunu gösteriyor.

Geçen hafta Tudor'un stratejisinde, "Başakşehir en yakın rakibim.. Yeneyim de geçeyim" mantığıyla çift santrfor başladı. Bak bugün tek oynadın, bir sürü pozisyon yakaladın.

Başakşehir maçında işi koparmak istemedi.

Şimdi 4 maçı kaldı önünde. Devreyi liderbitirme ihtimali çok ama çok yüksek. Bizim Tudor ile ilgili düşüncelerimiz, genel düşüncedir.

Uzaya mı çıkayım!

Bu takım lider ve hemen de gündeme yardımcı antrenör Aykan Akman'ı getiriyorlar. Bir anda Ayhan tartışılmaya başladı. Şimdi bir düşünelim, ben İgor Tudor'um, eve gittim puan durumuna baktım, ezeli rakipler; Beşiktaş ile 6, Fenerbahçe ile 9, Başakşehir'in 3 puan önündeyim. Bu yorumlar sonrası, "Bunların hepsi hasta ya" derim. "Ben uzaya mı çıkayım" derim. Demekle haklı mı haklı!



Beşiktaş neden bugün oynamadı?

Ligin 13. haftası bittiğinde 'Beşiktaş atılan gol sayısında ilk 8'e giremiyor' deseler, olmaz öyle şey derdim; "sert geçen bir Şampiyonlar Ligi maçları vardı." Bana göre iki maçta gol atamasa bile, 4 puan kaybı beklenmedik bir durum. Beşiktaş ile ilgili sezon başındaki tek kuşkum, doymuşluğuydu. İstatistikler o kadar önemli ki. Bugün 11'e baktığınız zaman, yeni transferlerden hiç kimse yok. Fakat geçen seneye baktığımızda 1 yıl önce oynamayan 3 oyuncuyu görürsün. Negredo kazanılmalı Beşiktaş dün son 5 dakika oynadı. Çünkü "Aaaa puan gidiyor" dediler. Ben olsam TFF'ye müracaat ederim. Neden pazar (bugün) oynanmadı bu maç bilmiyorum. Bir de ilk önce sen oynuyorsun. Bu küçük detaylar fark ediyor. Ben salı günü Manisa maçına bu kadronun yarısıyla çıkmayı kabul ederdim çünkü haftaya G.Saray ile oynayacaksın. Artık Beşiktaş'a karşı takımlar olağanüstü tedbirli oynuyorlar. Negredo'yu ne zaman kazanacaksın? Oynamayan oyuncuyu nasıl kazanacaksın? Oğuzhan da büyük oyuncu. O da kendini değerli hissetirilmeli, kaybedilecek bir oyuncu değil. Rotasyonda dahi kullanılmaması, bilmiyorum bir sorun mu var?