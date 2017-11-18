Ozi’nin kafası burada değil
Oğuzhan’da sezon başından beri bir tuhaflık var. Kafası burada değil. Bir problemi olduğunu düşünüyorum. İyiye gideceğine, bir bakıma biraz kaybedilmiş gözüküyor
Akhisar'ın Vodafone Park'tan puanla çıkmasının mucize olduğunu düşünüyorum. Maç öncesi buradan puan çıkarmalarının zor olduğunu düşünüyordum ama berabere bitirmeyi başardılar. Ben tamamen teknik direktör eleştirisi yapmayı doğru bulmuyorum ama Beşiktaş'ın bir oyun formatı var. Bunun dışına çıkınca takımda dağınıklık oluyor.
Rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok yüklendiler ancak son 7 dakika dışında atakları cılız kaldı Beşiktaş'ın. Kenarlardan gelip ortalar yaptılar ama karambol oyunu oldu.
Bu da Akhisarspor'un işine geldi.
Beşiktaş için ciddi bir puan kaybı oldu.
Asıl düşündürücü olan ise kendi sahasında 3 maç üst üste kazanamamasıydı. Kiminle oynarsa oynasın, daha önce söylense bunun olacağına kimse inanmazdı.
Şenol Güneş, karşılaşma öncesi 'Zor olabilir ama bu maçı nasıl olsa kazanırım' demiştir.
Kenarda 3 tane silahı vardı. Ben ikinci yarıda değişikliklerini Oğuzhan, Babel ve Cenk sırasıyla yapacağını düşünüyordum ama Şenol hoca, tam tersini yaptı ve önce Cenk'i sonra Babel ve Oğuzhan'ı aldı. Oğuzhan girdiğinde de zaten maç kopmuştu.
Güneş de düşünmüyor
Oğuzhan'da sezon başından beri bir tuhaflık var. Geçen yılın en iyisiydi. Bu yıl çok oynamıyor. Benim aklıma başka şeyler geliyor. Özellikle Mircea Lucescu'nun Milli Takım'a önce çağırmayıp, birden bire karar değiştirip çağırması sonrası acaba devre arasında transfer olacak mı diye düşündüm. Milli Takım kriteri isteniyor bazı liglerde. Bu kritere uydurmak için mi çağırdı diye düşünüyorum. Bu tamamen komplo teorisi, belki de yanılıyorum.
Ama Milli Takım'da oynuyor, kendi takımında hocası oynatmıyor. Tuhaf bir durum var. Oğuzhan'ın kafası burada değil. Bir problemi olduğunu düşünüyorum. İyiye gideceğine, bir bakıma biraz kaybedilmiş gözüküyor. Hoca da pek düşünmüyor.
Maçın 7 dakika uzatılması da çok tartışıldı.
Ben uzatmayı normal buluyorum.
Maç genelinde takdir haklarını Beşiktaş lehine kullandı ama uzatma normaldi.
KIRMIZI YANLIŞ
Karşılaşmanın en önemli kırılma anlarından birinde hakem Serkan Çınar'ın Akhisar'dan Paulo Henrique'ye yanlış kırmızı kart gösterdiğini düşünüyorum. Görmedi bile olanları, anlamsız bir kırmızı karttı. Yardımcı hakeminin ne söylediğini bilmiyorum, belki de 'tekme attı' demiştir. Beşiktaş'tan Medel de kendini atınca direkt kırmızı kart verdi.