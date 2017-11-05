Cehennem dondu mu?

'Cehennem donana dek Aykut Kocaman' açıklaması bence Fenerlahçe Kulübü'ne yakışmıyor



8 maçta 6 puan kaybetmişsin.

Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlı spor... Derbide dahi kazanmak zorundaydın, 1 puana meşale yakıldı. Tabii iki tane oyuncunun sakatlığı 60'larda yapılacak hamle şansını engelledi. Teknik olarak bu maçı yorumlayabiliriz ama Türkiye Ligi'nin şampiyonluk favorilerinden Beşiktaş'a bakıyorum, bir de Fenerbahçe kadrosuna bakıyorum.

Bu kadrodan birini alıp Monaco ya da Göztepe maçına koysunlar.

Birini söyleyebiliyor muyuz? Tam tersini düşünelim. Oğuzhan'ı, Talisca'yı koyar mıyız, koyarız.

Pepe'yi koyarız, daha birçok oyuncu söyleyebiliriz. Kadro kalitesini bir bahane olarak söylemiyorum Aykut hoca için.

'Şeffaf' oyuncular Maçı izleyen Fenerbahçeliler şunu görüyorlar: "Bizim takımı bu maçı nasıl bitirecek?" Rakip sonuncu, zor pozisyon bir takım.

Ancak, Fenerbahçe'nin ceza sahasından hiç çıkmıyor.

Kayserispor maçının son 25-30 dakika Fenerbahçe'nin ceza sahasında oynanıyor. Gol bir belgedir. Giuliano kendi bölgesine yaklaştığında Neto ile Neustadter'e bakıyorum. Keşke benim döneminde oynasalardı...

Etraflarında dolaşırdım, şeffaf oyuncular. İkişer kere sarı kartlardan attırırdım. Savunmanın üçü sarı kartı aldı zaten.

Top kazanmazlar, oyuna çıkamazlar.

'Ayağı iyi' diyorlar Neto ve Neustadter'e, peki onların attığı pası kim alacak?

"Cehennem donana dek Aykut Kocaman" falan gibi açıklamalar yapıyorlar. Yönetime saygısızlık yapmam istemem ama koskoca Fenerbahçe kulübü bunlarla uğraşır mı? Aykut Kocaman yarın öbür gün dedi ki, "Ben takımımı sıkıntıya düşürmeyeyim, istifa edeyim..." Siz de kabul ederseniz ne diyeceksiniz, "Biz demedik, o bıraktı" mı? Olmaz.

Hiçbir şey doğru değil Fenerbahçe'de.

'Kalan 5 haftada 15 puan alırsak' diye hesap yapa yapa olmaz bu işler.

Kazanıp ondan sonra hesabını yaparsın. Liderden 9 puan geriye düştün.

Daha Başakşehir, Beşiktaş maç yapacak. Bu takıma seyirci falan gitmez, açık söylüyorum.





SINIFTA KALDILAR



Normalde maçı izlerken lavaboya dahi hızlı hızlı giderim maçta bir şey kaçırmayayım diye, Fenerbahçe maçlarında rahat rahat gidiyorum. Fenerbahçe kulübünden A'dan Z'ye herkes başarısız olmuştur. Şapkayı önlerine koyup düşünecekler. Seneye transfer yasağı devam ediyor. Fenerbahçe bir orta sıra takımı değil. Aykut hoca benim arkadaşım ama lütfen alınganlık göstermesin. Hem başkan, hem de hoca sınıfta kaldılar. Yarıştığın takımlar senden daha iyi futbol takımları...