90+4'te o faul yapılır mı?

Fıkra gibi bir maçtı... İlk 30 dakika herkes sıkıldı. Fenerbahçe çok güzel gol yiyor. 90+4’te Hasan Ali gidip rakibin formasını çekiyor, niye? O duran top gelip gol oluyor ve 2 puan uçuyor

Ligin son maçı olsa bugün, o son golü yemese Avrupa'ya giderken bir anda Avrupa dışında kalacaktı.

Sahasında gol yemediği maç yok...

18 takımlı ligde ilk 5'te gol yeme bakımından. Bu akdar gol yer mi Fenerbahçe? 10 gol yemişsin.

Maç başı ortalaması 2 gol...

Bir de sürekli hücum yapan bir takım değilsin. Fıkra gibi bir maç oldu. İlk 30 dakika herkesin izlerken sıkıldığı bir maçtı. Fenerbahçe'nin bir özelliği var yalnız, çok güzel gol yiyorlar. Golde de mükemmel vurdu Umut Bulut.

Devre arasında izlerken hakem Ozan'ıın Deniz Türüç'e yaptığı faulü görmüyor ve eşitlik öyle geliyor.

Başlangıç pozisyonu faul, 1-1 geliyor.

Aslında Umut'un golü canlandırmıştı Fenerbahçe'yi. İkinci golde de Valbuena kesiyor, Ozan sektiriyor ve Neustadter atıyor. Valbuena orta gösterip vuruyor, 3-1. Öne geçiyorsun, 5'e 2 yakalıyorsun bu saatten sonra, burada yana oynuyorsun.

Diğer gollere bak, Neto göğsüyle atıyor. Son ana gel, Hasan Ali gidip rakibin formasını çekiyor, dakika 94. Niye? O duran top gol oluyor ve 2 puan uçuyor. Gyan'ın bir pozisyonu var, kırmızı kart ama görmesi zor hakemin. Bu noktada video hakeme de hak vermemek zor.

Fenerbahçe Giuliano'yu aldı. Bu oyuncu her haliyle bir forvet arkası, içeri girip çıkacak. En çok koşan oyunculardan birisidir mutlaka. Bir oyuncu bu kadar koşup da bu kadar benzin yakabilir. İnanın, bir oyuncu bu kadar az topla buluşabilir. Rakip takımda Deniz, üç katı fazla buluşmuştur topla. Peki neden forvet arkası oynamıyor bir türlü, biliyor musunuz? Hep bu koşu mesafesi yüzünden kanatta oynuyor.

Bütün problem şu bilgisayar...

Tabii ki futbolda bilim var, her şeyden faydalanın ama bilimi tamamen oyun görüşünün önüne geçirmek hatadır. Valbuena'yı çıkarma sebebi bu koşu mesafesi.

Adamın üç tane golde etkisi var.

Mesela o duran topta cin gibi...

Aykut hoca-Valbuena ilişkisinde böyle bir problem var. Böyle yaparsan eline gelen fırsatı itersin.



istatistik aldatıcı

Türkiye Ligi'nde forvetleri en az gol atan takım herhalde F.Bahçe'dir.

Jahovic 11 attı, Gomis 9. Janssen 3 gol atmış, 2'si penaltı. Topların daha fazla gelmesi lazım golcülere. Bu istatistikler teknik direktörleri de kandırıyor. Maçı dinlerken de duyuyorum. Fenerbahçe üçüncü bölgede en çok topla buluşan takımmış. Ben maça bakıyorum, Kayserispor, tek kale top oynuyor.

Nasıl bir istatistikse bu artık...