Bu sıcağa kar dayanmaz

Puan kaybının artmasını istemeyen bir takım konumundasınız ve puan kaybı gardını iyice düşürebilirdi. Ama Beşiktaş “Ben de varım” dedi

Hafta içi konuşmalarıyla gündem yeşil sahanın dışında çıkmıştı Beşiktaş'ta.

Bir gerçek vardı ki 4 maçtır kazanamayan, rakibiyle puan kaybının artmasını istemeyen bir takım konumundasınız ve bir puan kaybı gardını iyice düşürebilirdi.

Gol zor gelse de "Bu sıcağa kar dayanmaz" dedirttiler. Quaresma ve Babel...

Arzulu oynamaya başladılar, etkili oldular.

Necip pas hatası yapıp topu taca atınca Quaresma alkışlayarak oyunda tutmaya çalıştı onu. Normal portresinden daha farklı...

İkisi de çok istekliydi. Ortalar geldi, şut attılar.

Takımı maçın içinde tutan, forse eden bu ikiliydi.

Gökhan Gönül kariyerinin en vasat oyunlarından birini geçirdi. Hazır değil çünkü...

Adriano'nun güzel ortasına Negredo resmen kafa şutu attı. Ben buna şut derim, vole gibi gitti. Kritik bir dakikada gelince dönüşü de olmadı. Tam köprüdeydi Beşiktaş, kazandı ve "Ben de varım" dedi. Haftaya yine deplasmana gideceksin çünkü... Kendisi için çok moral verici bir an oldu.



Avrupa'da farklı oynuyor

Beşiktaş kopuk oynuyor artık ligde. Sanki 6+4 gibi. Ön dörtlü geriyle kopuk... Avrupa kupalarında ise daha farklı, korkunç bir mücadele gösterip kompakt oynuyorlar. Geçen yıl ligde de böyle oynuyorlardı.

Önde baskılı, 40-45 metrede oynayan bir takımdı. 4 tane dönüşü olmayan, ayaklarına bekleyen, hünerli oyuncular: Babel, Talisca, Quaresma, Cenk. Sadece dönen topları aldığı son yarım saatlik dönemde tekrar kendilerini buldular ve o performans golü getirdi.

Fizik olarak geçtiğimiz sezondan uzakta görünüyorlar.

Herkes çok seviyor denilir Şenol Güneş için... Ben şunu diyeyim, her futbolcu tarafından sevilen teknik adam görmedim. Az oynayan oyuncu böyle bakmaz olaya. Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Tudor, 24'ün 24'ü de seviyorsa sıkıntı vardır.



Kapris yaptırmayın

Oynamayıp mutlu olan oyuncu olmaz.

Lens geldi geleli ne yaptı? Karabük'te oynattı, derbide oynattı. Özel uçaklarla buraya gelirken burası köy takımı sandılar, yanıldılar. Sen Şili Milli Takımı'ndan geliyorsun diye forman garanti değil, Fenerbahçe'de iyisin diye Quaresma'yı keseceksin diye bir şey yok. İşler kötü gittiğinde böyle kaprisler ortaya çıkar. Bu duruma yönetim asla imkan vermemesi gerek.