Galatasaray'a yaradı

Başakşehir, F.Bahçe ve Beşiktaş ile mesafeyi koruyan Cimbom, haftanın en kârlı takımı bence

Bu maçın ardından oluşan tabloda en karlı takım bence Galatasaray... Ciddi rakipleri olan Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la mesafeyi korudu. Ligin ortalarına geldikçe daha tedbirli oyunlar başladı.

Beşiktaş çok zor bir sezon oynuyor. İki yıl üst üste şampiyon oluyorsunuz. Pepe dışında transferler katkı vermedi. Gökhan Gönül daha hazır değil. İnişli çıkışlı oynayan bir Talisca var. Cenk susunca üretemiyorsunuz ve Babel büyük bir silah. Ona çok ihtiyaç duyuldu.

Ligin ilk 9 haftası bitti, en kârlısının Galatasaray olduğu kesin. Şampiyonluk adayı 4 takımdan teknik adamları koy... En üzgünleri Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'dır. İkisi de kazanmak istiyordu. Fırsatı kaçırdılar. Hem Tudor, hem Aykut Kocaman için ise iyi bir skor ortaya çıktı.

Oyun olarak tatmin olmadık belki 90 dakika ama Kerim Frei attığı golle Beşiktaş'ın rakip kaleye çullanmasına neden oldu. Beşiktaş golü de buldu, Negredo'ya da "iyi ki almışız" dedirtecek iki pozisyon üretti.

Başakşehir her yerde organizasyonu iyi, Emre'nin liderliğinde, iyi teknik adamıyla her maça ortak olan bir takım. Bu yıl Avrupa kupalarında biraz rotasyon yapıp bu maça önem verdiler.

Dün de oyun aktıkça Başakşehir, rakibinin yorgunluğundan faydalanarak çaba sarf etti.



Maç seçmek Emre'nin hakkı

Kerim Frei girdi, Napoleoni girdi. Çok organize bir atakla da golü buldular. Kerim çok iyi vuruşlar yapmaya başladı. Emre gerçekten çok farklı bir oyuncu...

Maç seçmek Emre'nin hakkıdır.

İdareli gidiyor ama çıktığı zaman iyi oynuyor.

Hafif bir sakatlık olduğu zaman dinlenmeye geçiyor ama performansını gösteriyor. Teknik direktör ve oyuncuların yüksek bir kredisi var Beşiktaş'ta. Liderle olan 8 puan fark az değil.

İçeride oynayacağı Galatasaray karşılaşmasını artık kazanmak zorunda...

Başakşehir formasının rengi sarı-kırmızı, siyah-beyaz, bordo-mavi olsa 2 bin yerine 40 bin seyirciye oynarlar, şampiyonluğa da en yakın takım olurlar. İyi oyuncuların tercih ettiği bir noktaya geldiler. Harika bir ekipler. Çok iddialı görülebilir ama gerçek bu. 4 büyüklerin formasını giydir, daha iddialı olurlar. Göksel Gümüşdağ'ın yerini düşünecek olursak hakemler açısından ezilmiyorlar belki ama taraftarı eksik olduğu için lobisi yok. Gelip geçici kulüpler olur. Kocaelispor'un şampiyonluk yarışına girdiği olmuştur. Gençlerbirliği, Sivas... İlk 5'te kim olur dersek Başakşehir'i yazabiliyoruz.





Oyun devam etmeli

Avrupa'da oynanan karşılaşmaların son derece pozitif olduğunu görüyoruz.

Burada sadece Beşiktaş Türkiye'de oynamıyor dememek lazım, ne Caner Erkin ne Ricardo Quaresma ne Anderson Talisca iki yerde aynı davranıyor.

Fakat şunu da söylemek lazım. Bizim ligimizdeki maçlarda çok düdük çalınıyor, bence oyun devam etmeli.

Avrupa ve Dünya futbolunun patronları; UEFA ile FIFA'nın süre durdurma fikrinin de tartışılması lazım.