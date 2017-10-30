Çalımbay'ın takımı teslim olmaz

Rıza Çalımbay’ın takımlarına karşı hiçbir zaman favori olamazsın. Sivaslı bizim Rıza, Trabzon’un yapısına uydu...

Diyelim ki Süper Lig'i hiç bilmeyen bir Çinli, dünkü maçı izlesin... Kimin 23 puanda kimin 9 puanda olduğunu bilmesin.

Maçı izlerken bir yandan anlatın kimin kim olduğunu.

İnanmaz... Nasıl bu takım bu kadar fark yedi diye düşünür. Hiçbirimiz göremedik ama Aykut Kocaman, 'Sert maçlar geliyor ve düşüşleri başlayacak' diyerek bir öngörüde bulundu.

G.Saray 9 hafta kredisini çok iyi kullandı. Ama şunu söyleyelim Tudor büyük maçlarda sınavı geçemedi.

Geçen sezonu da katarsak, Beşiktaş'ı yenemedi, iki kez F.Bahçe'yi yenemedi. Başakşehir'i geçemedi. Yani ilk 4'teki takımlara kazanamadı.

Kadro açıklandığında Trabzonsporlular Sosa'nın oynamamasından rahatsızdı. Rıza Çalımbay'ın bu kararı büyük bir cesarettir.

Kaybetselerdi yerle bir ederlerdi. Milan'dan gelen oyuncu yerine Yusuf'u tercih ediyorsun.

Trabzon maç boyunca pozisyon vermedi. Bunu öncelikle yazalım. İyi oynamaya çalışan, iyi kontratak yapan, altyapıdan yetiştirdiği oyuncuların da performans gösterdiği bir Trabzon izledik.

Sosa reaksiyon göstermiyor G.Saray'a gelince; geçen hafta 3 sistem değiştiren bir teknik direktör vardı. Tudor'a eksi yazabiliriz.

Gomis bana ne zaman sorulsa hep büyük oyuncu olmadığını ancak golleriyle konuşulacağını söylüyorum. Gomis'i oyunuyla değerlendirirsen oynatmazsın ama 1-0 gerideyken özel bir problemi yoksa Gomis çıkmaz. Eren'i oyuna sokma demiyorum, sok ama ikinci forvet olsun. Linnes sahada yok. Denayer çok hata yapıyor. Maicon açıklar verdi. Selçuk kötü. Ndiaye'yi bir tek kartlarda gördüm. Feghouli de etkili değildi Trabzon başka bir kültür... Bunu dün yansıttılar.

Pereira, Trabzonlu olmuş artık. Kalpten oynayan oyuncularla zaten kalitesi var. Sosa reaksiyon göstermiyor. Reaksiyon gösteren oyuncular lazım Çalımbay'ın takımlarına karşı hiçbir zaman favori olamazsın. Çalımbay'ın takımları teslim olmaz.

Sivaslı bizim Rıza, Trabzon'un yapısına uydu...



DOĞRU KARARLAR

Bana göre kırmızı kartlar doğru... Trabzonsporlu Olcay, sarı kart görecekken ilerletti. Feghouli'yi itmeyle bırakmadı. Gereksiz kartlardı. Bero'nun Fernando'ya yaptığı faul en az sarı kart. Gelişi bile sarı kart. Denayer'in eline çarpan pozisyon penaltı değil. Diğer eline çarpsa penaltıydı. Yani hakemin kararları idare ederdi ve sonuca etki etmedi.