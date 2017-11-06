Soyunma odasında kazandı

Rakiplerinin maçlarını kazanmasıyla ‘puan kaybına tahammülüm yok’ diyen Şenol Güneş dün sahaya öyle çıktı

Çok zordur Şampiyonlar Ligi ile birlikte lige adapte olmak. Güneş her şeyi isteyen bir teknik adam. Çarşambadan pazara çok fazla rotasyon yapma şansı da olmadı.

Ama oyuncu grubunun kendisine iyi bakmak zorunda olması da Avrupa'yı avantaj haline getirebilir.

Bir de Galatasaray'ın galibiyetinin ardından Başakşehir'in de kazanması Beşiktaş için maçı olmazsa olmaz hale getirdi. Zaten Güneş de kontrollü oyundan çok 4 forvetli, Babel-Talisca-Quaresma- Cenk ile ofansif bir anlayışla çıktı maça.

Oyuncuların karakterleri çok önemli. Ben şu duyguyu çok severim. 90+2'de Adriano aldı götürdü ve vurdu ama golü atamadı. Önce üzüldü sonra deparla geri döndü. Gol atmak istemesi ayrı ama bu oynama arzusu çok önemli.

İki maçın teknik adam açısından bir farkı da vardı. Monaco maçında Güneş'in Talisca'yı kesmesinin tek sebebi 1 puanın yetmesi idi. O maçta Oğuzhan-Tolgay-Atiba ile oynadı Güneş. G.Saray ve Başakşehir'in kazanması ile benim puan kaybına hiç tahammülüm yok dedi ve öyle çıktı maça.

Bugün ligdeki takımlara baktığımızda yüzde 70'i ofansif oynamaya çalışıyor. Göztepe kendi sahasında çok gol yese de gerçek bir deplasman. Muazzam bir taraftarı var. Ayrıca zemine de alışıklar. Beşiktaş ilk kez bu zeminde oynadı hatta idman bile yapamadılar.

Zeminde problem yaşadılar. Sonuçta ofansif oynayan bir Göztepe'ye karşı zaten hücum anlayışı olan Beşiktaş önemli bir galibiyet aldı ve 'Bu işte varım' dedi. Galatasaray'dan bir deplasman fazlası var Beşiktaş'ın...Beşiktaş 6 deplasmana çıktı Galatasaray 5 tane.. Şimdi milli arada bazı futbolcular dinlenme fırsatı bulacak. Bu büyük bir fırsat.

O çarşamba-pazar maç ritmi, eylül-ekim ayına çok maç sıkıştırdılar ki oyuncular da yoruldu.

Ama Beşiktaş mental yorgunluğu atmış bu önemli. 11 haftaya baktığımızda, bir kaç maç haricinde takımın oyun içindeki coşkusundan, isteğinden, top rakipteyken davranışından bu belli oluyor.

Babel, lokomotif gibiydi. Çok yönlü bir oyuncu.

Topa vurur, çalım atar, süratli... Ama Sabri'nin de bu maçta hiç savunma yapmaması lehine oldu.

Sonuçta Beşiktaş maçın başında attığı golle rahatladı ve 3-0'a kadar bir sürü de pozisyon buldu.



FAUL AMA KIRMIZI DEĞİL

Hüseyin Göçek maçı şahane götürüyordu ama sonlarda hata yaptı. Bence Göztepe'nin pozisyonu penaltı. Ardından Talisca'nın pozisyonu geldi. Düşmesi için hiç bir sebep yok. Bu da kırmızı karttı. Ayrıca Beşiktaş'ın yediği gol de ofsayt...Bu üç pozisyon birden herşeyi götürdü ve görmediği pozisyona kırmızı kart gösterdi. İzleyin o pozisyona faul bile vermedi. Aslında pozisyon faul ama kırmızı kart değil...