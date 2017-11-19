Fatih hocayı getiririm

Tudor gelecekte önemli bir teknik adam olabilir ama ben hiç düşünmeden Fatih hocayı göreve çağırırım

Daha önce de şampiyonluğa oynayan takımlar oldu ama Başkaşehir, 'ben hep buralardaydım, artık buraların takımıyım' diyor. Başakşehir, bu yolda yönetim, teknik adam ve doğru tercihlerle bir sistem başarısı var.

Abdullah Avcı kendi takımının üzerine koyuyor. Manchester City'den sol bek alıyorsun, sırıtmıyor, istekli. Adebayor'un geldiği ilk günleri hatırlayalım. Kilo fazlası vardı.

Kilolu futbolcu çok vardır ama sporcu olmaz.

Adebayor bir sanatçı gibiydi, o disiplinle sahada ayak basmadığı yer yoktu. Yetenek de çalışmak da önemli. Hem yetenekli, hem çalışkan olunca sonuç bu oluyor. Emre ve Mahmut yok, Caiçara yok ama sistem ve yetenek birleşince böyle oluyor. Barcelona-Levante maçı gibiydi.

Abdullah Avcı dünya çapında bir teknik adam.



Yine en ciddi aday G.Saray

G.Saray; 5 de yese, 8 de yese şampiyonluğun ciddi adayıdır. Fakat şu var. Tudor'un Şansal abiyle yaptığı röportajı okudum;

'önemli olan mayıstır' diyor, eyvallah.

Fenerbahçe maçında şutun yok. Trabzonspor'a yeniliyorsun, Başakşehir'e yeniliyorsun.

İçeride yenersin zaten o taraftarla.

Hadi Trabzon kaza, hadi Fenerbahçe maçında 10 kişi kaldın. Tudor'un gelecekte önemli bir teknik adam olacağını düşünüyorum ama ben Galatasaray'ın yerinde olsam hiç düşünmeden Fatih hocayı getiririm.

Ciddi şekilde şansımı artırırım. Bazen liderler iyi giderken de bazı şeyleri görebilmeliler.

Fenerbahçe taraftarı gibi düşünsem, "Sivas'ı yensek puan farkı kapanır ama Fatih hoca gelirse yandık" derim. Şu andaki karne küçük maçların büyük hocası gibi...

Oyunculara gelirsek... Denayer ve Maicon hayatının en kötü maçlarını oynadı.

Geniş alanda defosu ortaya çıktı Maicon'un.

Senin sol bekin Latovlevici ise, stoperlerin ağırsa, Adebayor geriye gelip top aldığında önlem alamazsın. Adebayor'la iki kişi fazla gibiydi Başakşehir.



Bir daha gelmez

Naim Süleymanoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en büyük sporcusudur. Böyle bir sporcu gelmedi.

Rahatsızlıklarımız nedeniyle son 3-4 yıldır sık görüşemesek de onunla dostluğumuz uzun yıllardır vardı. Allah rahmet eylesin.