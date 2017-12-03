Ballı Galatasaray

Bence oyuna göre az skorlu maç çıktı, 3-0 az. Beşiktaş çok iyiydi. Oyun hezimetine skor hezimeti eşlik edecekti. G.Saray'ın hocası iyi değil



Galatasaraylısı da Beşiktaşlısı da Fenerbahçelisi de ikinci yarıdaki gibi bir futbolu derbilerde uzun zamandır görmemiştir.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto maçının 45 ila 65 arası oynadığı bölüme benziyordu. Şenol Güneş dün müthiş hazırlanmış. İlk yarıda iyi oynamadılar ama Beşiktaş ikinci yarıda herkesin önünü ilikleyeceği bir maç oynadı. Gökhan kaçırdı, Medel oyuna girdi kaçırdı. Quaresma 34 haftalık periyotta toplam bu kadar pozisyona giriyor. Herkes önde görüyordu ama benim çok net favorimdi Beşiktaş.

Galatasaray'a gelince yine önemli bir maçı yitirdiler.

Başakşehir maçından daha çok pozisyona girdiler. Galatasaray maç kaybedebilir, büyük maç kazanırsın, kaybedersin. Tudor tabii ki tartışılacaktır.

Medyayı eleştirirken bugünü de düşünerek konuşmalıydı. Tudor'un nesi doğruydu ki değişikliklerini eleştireyim. Dün Galatasaray'ın 3-0'la kurtulması büyük bir balıdır. Oyun hezimetine skor hezimeti eşlik edecekti. Görünen köy kılavuz istemez.

İyi bir teknik direktörü yok Galatasaray'ın.

Aydınus penaltıyı vermedi Galatasaray camiası skora değil, oyunun kabullenilmesine üzülmüşlerdir. Quaresma boş kaleye kaçırıyor, Medel altıpasta pozisyona giriyor.

Beşiktaş-Galatasaray tarihinde 3 farklı bir maç hatırlamıyorum. Galatasaray'da yönetimin kazanırken dahi gelecekle ilgili düşünceleri olması lazım, haftaya Akhisar'ı yense dahi... Dursun Bey 'lideriz, niye eleştiriliyor' diyordu ama skorun dışında oyunu da görerek yorum yapıyoruz.

Galatasaray'ın dün 1-2 pozisyonu vardı, Başakşehir maçında o da yoktu. Galatasaray güçlü orta sahayla oynaması lazım... N'Diaye kayboldu, Belhanda kayboldu, Selçuk girdi kayboldu. Rodrigues kayboldu. Fernando gibi önemli oyuncu bile ışınlandı bu baskı altında. Galatasaray, Gençlerbirliği, Alanya gibi maçlarında zaten taraftar yapıyor ne yapacaksa...

Bence oyuna göre az skorlu maç çıktı, 3-0 az.

Hak eden kazandı. Son olarak, dün şartlar Fırat Aydınus'u kurtardı. İlk yarıda Oğuzhan'a yapılan penaltıyı vermemişti, skor onun da işine geldi.





LİDER TEKNİK ADAM

Şenol hoca Oğuzhan'ı oynatmıyor diye eleştiriyorduk ama bazen bazı oyuncuları eğitmek lazım. Çok önemli yıldızları yönetmek kolay değildir, bazen oturtmak gerekebiliyor. Talisca'yı Real Madrid, Barcelona istese de 'banane kardeşim' dedi. 'Medel Şili Milli Takımı'ndan gelsen, İnter'den gelsen ne yazar, Tolgay oynuyor' dedi. Lider bir teknik adam çünkü... Hak edene formayı veriyor, adaletli.