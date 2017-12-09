Maratoncu F.Bahçe

En hızlısı Beşiktaş, organizesi Başakşehir ama fiziklisi de F.Bahçe... ‘Maraton koşucusuyum, bana sabredeceksiniz’ diyor

İkinci yarı için maçın hak edeni diyebiliriz Fenerbahçe için... İlk yarıda mücadeleci, sadece taraftarın güzel olduğu bir devre izledik. Hemen hemen pozisyon bile yoktu. İkinci devreye baktığımız zaman Fenerbahçe'nin fiziksel kalitesini gördük.

En hızlısı Beşiktaş, en organizesi Başakşehir ama en fiziklisi de Fenerbahçe...

Fenerbahçe ben maraton koşucusuyum, bana sabredeceksiniz diyor. Kulüp başkanı başta olmak üzere taraftarın Aykut Kocaman'a istifası sonrası destek olması 4'üncü galibiyeti getirdi. Her maç ligin en önemli maçı der oyuncular ama Antalyaspor deplasmanı çok mühim demiştim. Takımı tartışmaya açacaktı. Orada sevinen oyuncular galibiyete değil, geleceği görmelerindendi.

Perşembeye kalan bilet bulamaz artık Fenerbahçe'de, 50 bin kişi dolar. Bu kadar iddialıyım.



Kocaman'ın hesabı tuttu

Antalyaspor maçına giderken yine puan farkı vardı ama ne deniyordu, 3-4 puan geride bitirsek ne güzel olur. Başakşehir'i dışarıda bırakırsak Galatasaray ve Beşiktaş'ın puanlarca gerisinde kalmayacağı kesinleşti artık. Büyük kulüple büyük taraftarı ayırmak lazım... Galatasaray onca şey yaşıyor ama ne yapıyor, toparlanıyor. Akhisarspor maçında tribünler doluya yakın olacak. Beşiktaş bir canlandı, 3 atıp arayı kapattı. Bu kulüplerin ayağa kalkması liderlerin davranışlarıyla ilintilidir. Yönetim dedi ki hoca burada var, devam ediyor. Aykut hocanın çalışma stiline adapte olmak kolay değil. Sabırlı form tutmak istiyor.

Aykut hocanın hesabında hep fizik kapasitenin artacağı vardı. Futbol rakiple oynanır, Fenerbahçe kapasitesini verdi ve kazandı. Oyununu oynadı. 'Mehmet-Josef'le oynarım, dört de ofansif oyuncuyla oynarım' dedi. 71'inci dakikada sağ açıkta bir top kaptırdı Dirar, yüzde 100 deparla geri döndü defansa kadar. Bunlar kolay değil. Günlük oyunda da hesabını kitabını yapan, 70'ten sonra maçı koparabileceğini bilen bir teknik adam var Fenerbahçe'de.



BAŞTAN KAYBETTİ

Bursaspor tarafından bakıyorum. Muhteşem bir seyircin var, potansiyelin var. Le Guen maç öncesi demecinde, "Favori Fenerbahçe, elimizden geleni yapacağız" diyerek baştan kaybetmişti ama... Ben de biliyorum Fenerbahçe'nin daha iyi kadrosu olduğunu ama bu maç Bursa'da. Bunu İstanbul'da söylese tamam, Bursa'da olmaz.