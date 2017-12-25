Camiayı bütünleştirdi

Galatasaray bu maçı dün değil, perşembe günü Fatih Terim’i takımın başına getirdiği an kazandı

G.Saray, Göztepe maçını dün sahada değil, perşembe günü Fatih Terim'i takımın başına getirdiği an kazandı...

Çünkü öyle sürpriz bir karar olmuştu ki salı günü, İgor Tudor gönderilmiş ve teknik direktörün kongreye kadar belli olmayacağı söyleniyordu.

Fatih Terim, iki idmana çıktıktan sonra takımın başındaydı. Onun gelmesi camiayı bütünleştirdi.

Ayrıldığı, milli takıma gittiği, üzdüğü, kırıldığı dönemler oldu ama biz de hep diyorduk "Hoca boştayken Galatasaray'ın teknik direktörü kim olursa olsun onun üzerinde baskı unsurudur." Korkunç bir tempo ile başlamak istedi maça Göztepe... Ligin yeni takımı ama çok tecrübeli oyuncuları var. Tamer Tuna da tecrübeli teknik direktörlerle çalışırken onlardan bir hayli beslenmiş.

İlk denemesinde bunu gösterdi. Türk Telekom'a boşuna gelmemişler.



Sola takviye yapılacak

G.Saray için dün şu belli oldu ki devre arasında sola bir oyuncu alınacak. Dün sahada Belhanda pozisyonunu kaybeden tek oyuncuydu. Topla da fazla buluşmuyor. 4 orta sahanın neresinde duracağını bilemiyor. Fegnouli'nin zamana ihtiyacı var. Sahanın en iyi oyuncusu Ndiaye'dir. Ben çok beğenmiyorum ama Fatih Terim'in vazgeçilmezi olacaktır. Terimli G.Saray, agresif oynayacak.

İç sahada G.Saray, deplasmanda F.Bahçe lider kapattı ilk yarıyı. Deplasmandaki 10 puan ciddi kayıptır G.Saray için... Terim, ofansif oyuncuları oynatmayı bilen bir hocadır. Fizik gücü yerlerde bir takım almadı bunun da altını çizmek gerek.

Ne kadar gaz yaparsanız yapın oyuncular da ikinci yarı başladığında ortaya konan performans Tudor'un bıraktığı bir sermayedir. Gomis iyi gününde olmamasına rağmen yüksek tempoyla oynadı. Son 10 dakikada konsantrasyon düşüklüğü dışında iyiydi. Maicon'un golü mükemmeldi.

Son söz; F.Bahçe taraftarı olarak ben Terim'in G.Saray Teknik Direktörü olmasını istemem, Galatasaraylı olsam da başkasını istemem.



BU HAKEMİ İSTEMEM

Üç büyük, hatta Trabzonspor'u da koyalım bu hakemi (Yaşar Kemal Uğurlu) istemem. Çok ciddi bir hata yaptı. Kesinlikle atması gerektiği halde Fernando'yu atmadı. Sabri'nin Yasin'e yaptığı pozisyon penaltıydı. Yine de bu statta 46 bin taraftar önünde işi de zordu. Ama evde televizyondan izleyince "penaltıymış" diyecektir.