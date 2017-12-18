Terim şart oldu

Biz görüyoruz da oyuncular bilmiyor mu? Tabii ki biliyorlar, Tudor birkaç maç sonra gidecek. Böyle düşünüyorlar. Fatih Hoca yüzde 99 gelmeli

Çekirge misali… 2-0 gerideyken ve rakip 10 kişi kalmışken oyunu çevirmek kolay. Ancak futbolcular hocalarına inanmıyorlar. İgor Tudor ise fazlasıyla güveniyor takımına… Uzatmanın son dakikalarında korner kullanılırken, G.Saray seyircisi tırnaklarını yiyor, Muslera kalesinden çıkıp, rakip ceza sahasına geliyor, atışı sen kısa pas olarak kullanıyorsun. Kafalar o kadar maçta değil ki, o kadar kötü hazırlanıyorlar ki... Bugün sabah lider takımın taraftarı, yöneticisi olarak kahvaltı yapıyorsun, belki de yarın (Bugün) üçüncü olacaksın.

Yeni Malatya, G.Saray'dan iyi oynadı, önde baskı yaptılar. Yeni Malatya'nın hocası Erol Bulut, 7 gün G.Saray'ı çalışmıştır. Ben olsam çalışmam.

Çünkü G.Saray'ın ne oynayacağı belli değil ki… Antrenörler farklı kurguları deneyebilirler.

Biz görüyoruz da oyuncular bilmiyor mu? Tabii ki biliyorlar, Tudor, birkaç maç sonra gidecek. Böyle düşünüyorlar. Yorumcu kimliğimi bir kenara bırakayım, Fenerbahçeli bir taraftar olarak düşüneyim;

5 takımın şampiyonluk şansı yüzde 20'şer… Fatih Terim gelirse G.Saray'a 5 puan daha veririm.

G.Saray'dan ayrılışındaki kırgınlıklara rağmen takımın başına Fatih Hoca yüzde 99 gelmeli. Ancak yüzde 100 Tudor'la devam edemezsiniz.

Tudor'la benim, ne alıp veremediğim var? Ama apaçık bir şekilde görülüyor ki, onunla olma- ya-cak. Bu takımın canlandırılması lazım, bu takım cansız… Bu takıma atılan ilk şut gol olmuş… Bunları ölçüp biçtiğimiz zaman G.Saray'da bir kan değişimine ihtiyaç var.





KARTAL ŞOV YAPTI

Tek taraflı, son bölümlerde rakibe imkan verilen bir mücadeleyi Beşiktaş farklı kazandı. Şov yaptı... Şenol Güneş herkesin nabzını tutarak Cenk'i üzmeyerek, Medel'i oynatarak, Caner'i son dakikalarda da olsa oyuna alarak, Lens'e şans tanıyarak maçı tamamladı. Babel'in şovu vardı. Quaresma kötü olduğu için değil, Lens oynasın diye çıkarıldı. Vasat oynayanı arasak bulamayız. Fabri cin gibiydi.

Tosic muazzamdı. İki top direkten döndü.

Bu gol de kaçar mı dediğimiz pozisyonlar var. Ama maç 5-1 bitti. Beşiktaş rahat kazandı ama rakip çok zayıfdı da ondan rahat kazandı değil bu Beşiktaş rahat oynayıp rahat kazandı. Atiba ve Medel'in skor ne olursa olsun mücadele etmesi alkışlanmalı.

Ama şuna da bir parantez açmak gerek.

Bazen küçük detaylar büyük sonuçlar doğuruyor;

Başakşehir 15 puan kaybetmiş bu da bu sezon puanın 70 barajlarının altında kalacağını gösteriyor. MHK'ya bir şey sormak istiyorum bu uzatmalar neye göre belirleniyor.

Son bir dakika içinde Negredo'nun vuruşunu kaleci çıkardı, dönüşü gol oldu. Her gol bir gün gelir çok aranılır. Diyelim ki 16 değil de 33 oynandı. F.Bahçe, Beşiktaş çekişiyor olsa averaj olsa. Bir kupa maçı olur çok erken kopar 90'ı da oynatma.

Ama böyle bir ligde maçları 2 dakika, ona kıyak buna ayıp diye oynatmak ayıp.