Hücum iyi defans kötü

Beşiktaş’ın hücumda problemi yok. Çok etkili geliyorlar. Ama top rakibe geçince takım savunmasını beğenmedim. Vida-Medel ikilisi uyumsuzdu

Antalya'da dün gece iki tane savunma yapamayan takım karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın hücumda problemi yok. Çok etkili geliyorlar, özellikle ilk yarıda üst üste kornerler kullandılar. Quaresma, Babel şut atıyor. Talisca da çok etkili oynadı. Sezon başından beri Şampiyonlar Ligi gruplarının dışında ligdeki en iştahlı maçını oynadı diyebiliriz onun için. Pozisyonları vardı Beşiktaş'ın ama takım savunmasında merkezdeki ikili Vida ile Medel ilk kez birlikte oynadılar. Uyumsuzluk kendini gösterdi. Özellikle ilk yarıda top rakipteyken Beşiktaş'ı beğenmedim.

Rakip ikinci bölgeyi çok rahat geçti. Yine ilk yarıda Beşiktaş'ın verilmeyen golünde Babel sanki sağ elinden destek alarak faul yapıyor.

Talisca mükemmel bir forvet arkası.. Bence Şenol hoca, Oğuzhan değişikliği yanlıştı. İyi oynuyordu.

Beşiktaş iyi bir santrfor alırsa önde problemi yok diyebiliriz. Medel var mesela, her yere yama yapabiliyorsunuz.

Vida'nın ise Tosic'ten formayı zor alacağını düşünüyorum. Ama bir maç üzerinden yapıyorum bu yorumu tabii ki. Beşiktaş'ın mutlak kazanması gereken bir maçtı. 5 haftalık periyotta büyük sıkıntı yaşayacaklardı. Bu deplasmanda alınan 3 puan siyah-beyazlılar için çok önemli. Başakşehir gündüz kazandı yani dün gece oynamadan 9 puan geridesiniz. Fenerbahçe'nin de 6 puan gerisindesiniz. Böyle bir tabloda maça çıkıyorsunuz ve 1-0 geriye düşüyorsunuz. Kolay bir durum değil.

İki takım için de taktik disiplini 10 üzerinden 2 veririm bu maça... Hakem Halis Özkahya da berbat maç yönetti. Halis Özkahya Antalyaspor'un net bir penaltısını vermedi. Berbat bir maç yönetti.

İlk yarıda Babel'in pozisyonu yüzünden sıkıntı yaşadı.

İkinci yarıda Antalya'nın penaltısını vermedi.

Antalya'da Beşiktaş'ın kalite farkı ortaya çıktı. Antalya takımına da bir şey olmuş. Depresyon geçiriyor belli. Gelen oyuncuların elektriği, psikolojisi iyi değil. Eto'o'nun sözleşmesi feshedilecek deniyor.

Bir an önce toparlanmaları gerekiyor. Ayrıca bir parantez de sahanın zeminine açmak istiyorum. Bu zemin, günümüzde geride kalmış bir zemin. Antalya gibi bir stada hiç yakışmıyor.



BARCELONA GİBİLER

Başakşehir dün Bursa deplasmanında 3-0 kazanıp çok önemli 3 puan aldı. Karşılaşmanın son 25 dakikası yani skor 2-0 olduktan sonra artık antrenman havasına girdi mücadele.

Sanki ikinci bir Barcelona seyrettik.

Bursa da oyundan düştü. Başakşehir'in attığı ikinci golün okullarda gösterilmesi lazım ders olarak. Paslaşmalar çok güzeldi. Başakşehir'in futbolu için söylenecek çok şey var.