Eski özgüvenleri yok

Beşiktaş artık 6 puan geriden gelme psikolojisiyle oynuyor. Eski özgüveni yok. Dün uzatmalar zor bitti. Güvensizlik oyuna yansıyor

İyi maç oldu. Doğru maç mı, değil. Antalyaspor maçına benzer bir maç oldu. Orta saha boşluğu oyundan çabuk düşmesine neden oluyor. Pepe ile Negredo arasındaki mesafe her hafta daha fazla uzamaya başladı.

Maçı iki ihtimale oynamaya başlıyor.

Kasımpaşalı oyuncu vurdu topa, çatala gitse puanı kaybedeceksin.

Maçı 2-0'a getiren başta Talisca, sonra Quaresma... Talisca oyundan zorunlu olarak çıkarak, Quaresma ise çok top tutarak maçın ikinci yarı skorun artmasını engelledi.

Negredo'nun iki haftadır, özellikle dün hemen hemen hiç olmadığını gördük. İlla gol atmak zorunda değilsin ama oyuna katkın olur. Oyuna doğru gelirsin, pas alırsın, duvar olursun. 3'e, 4'e 1 pozisyonda laubali hareketler nedeniyle kaçtı.

Bir tane direkten döndü Kasımpaşa'nın, iki üç tane Fabri'nin kurtardığı top var. Beşiktaş 4'e 1, Kasımpaşa 4'e 2 yakalıyor. İki takım da kontratak oynadı ilginç bir şekilde. Bu da orta sahadaki mesafelerin açılmasının sonucu...

Beşiktaş iki yıldır önde götürüyordu, artık 6 puan geriden gelme psikolojisiyle oynuyorlar ve bu durum tecrübeye rağmen telaş ve koruma içgüdüsü getiriyor.

Şunu çok açık ve net görüyoruz;

Beşiktaş'ın eski özgüveni yok. Saha dışı mental yorgunluk var. Teknik olarak 31.7 yaş ortalamalı takımın artık sertleşen maçlarda zorlanması.

94 doğumlu Talisca, 92'li Oğuzhan'a rağmen 31.7 yaş ortalaman var.

29-30 bile yok, iki tane 35 yaşında oyuncun var.

Bu da orta sahada mesafelerin açılmasına sebebiyet veriyor.

2-3 yıldır her yere ahtapot gibi giden Atiba vardı, artık kayboldu.

26'dan 27'ye çıkman bir şey fark ettirmez ama 34'ten 35'e gitmen çok fark ettirir. Atiba bloklar arasında dengeyi kuruyordu.

Medel, Atiba, Oğuzhan ve Tolgay...

3 tane tok orta sahayla dahi istediğini yapamıyorsun. Öndeki 4'lü dönmüyor, Pepe ve savunma hattı da kendini geriye atınca alan veriyorsun.

Uzatmalar zor bitti. İki haftadır skor maçı oynuyor Beşiktaş ve bu güvensizlik de oyuna yansıyor.



FARK AÇILIR ENDİŞESİ VAR

Beşiktaş'ın önünde üç takım var. "Başakşehir kazanırsa ben de puan kaybedersem fark 8 puana çıkar" diye düşünmek siyah-beyazlıların aleyhine işliyor. 2-0'ları hiç sevmem, rakip hep ümitlidir. İki maç, 6 puan.

Bakıyorum, Trabzonspor- Fenerbahçe dışında Başkaşehir 42, Galatasaray 41 puan yapacak gibi.

Beşiktaş haftaya Bursa gibi sert bir deplasmana gidecek, bugün itibariyle 36 puanda olması çok mühimdi. Bursaspor, Beşiktaş'a her zaman daha farklı konsantre olan bir takım. Pepe ve Talisca'nın cezalı duruma düşmemesi de onlar için önemliydi.



ACUN'A GiDERLER!

Vagner Love, Beşiktaş için doğru transfer. Hızlı, bitirici bir forvet. Fizik sağlığı iyi durumdaysa çok iyi transfer.

Avrupa'nın ilk 4 sırasında bulunan takımlara baksınlar, bir de bizim ilk 4 takımlarına baksınlar. En yaşlısı biz çıkarız. 3-4 sene sonra Beşiktaş'ın öndeki 4 oyuncusunu sahalarda görmeyeceğiz. En yaşlı lig bizim.

U34 takımlarıyla oynuyoruz. Biraz geleceği düşünmek lazım. Bazı oyuncuların Beşiktaş'tan sonraki yeri Acun Ilıcalı'nın Devler Ligi olur. Bu arada Şenol hocanın, Vida yerine Medel ile başlama tercihi doğruydu.