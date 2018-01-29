Kocaman'ın tarzı bu

Takımda iki Messi olsa birini oynatır Aykut hoca, tarzı bu. Ama puan onun tarzıyla değil Valbuena ile geldi

İki takımın da eksikleri var ve bu statta ilk kez oynadılar. Bu maçta kadro derinliği Trabzonspor lehineydi. Fenerbahçe'de kimler yoktu? Tam 8 tane ilk 11'de oynatabileceğin isim. Trabzonspor maça 4-2-3-1 ile başladı ama mahkum kaldı. Ancak ikinci yarıda Sosa'yı alınca topa daha çok sahip olmaya başladı. Fenerbahçe ise Hasan Ali ve İsmail ile şaşırttı. Aykut hoca maçı saniye saniye kurdu taktiksel olarak. Valbuena zaten 1-0 geriye düşülmese girmeyecekti.

Kocaman, Hasan Ali'yi Josef'in yanında oynattı ama bir çıkmaza girdi. Bir teknik adamsınız ve o bölgede 4 tane oyuncunuz yokken Aatif'ı tercih ediyorsunuz, Alper'i oynatıyorsunuz, "Valbuena'yı düşünmüyorum" diyorsunuz. Karşısına alıyor mu böylece? Alıyor... Geçen hafta 1-1'den sonra bir +2 daha geldi Valbuena'dan... Ve bu maçta da 0 puandan 1 puanı getirdi Valbuena. Ama puan getiren goller Aykut Kocaman tarzı ile gelmedi.

Oyuna hükmettikleri, pozisyon vermedikleri dakikalarda değil Valbuena ile geldi...

Burak Yılmaz 4 ofsaytın ardından 1 gol attı. Tabi ki Abdülkadir'in inanılmaz pası da vardı. Kocaman ya herro ye merro dedi gol bulmak için ama ikinciyi de yiyebilirdi. Burak kaçırdı. Orada kim kaybetti topu? Valbuena. İşte Kocaman bunu istemiyor.

Takımda iki Messi olsa birini oynatır Aykut hoca... Ama riske girdi ve ardından 3 tane pozisyon buldu Fenerbahçe, birinde de golü buldu.

Maçın en iyisi de Josef de Souza idi...

Ben Trabzonspor'u beğenmedim. Beklediğimin çok altındaydı. İlk yarıya korkak başladılar. İkinci yarıya 'Beraberlik bana yatmeyebilir' diye Sosa ile başladılar. Şu sonuçla şampiyonluk şansları da sekteye uğradı. Ama silahlarını artırmaları lazım. Gollerinin yarısına yakınını Burak attı. Hücum planlarında değişikliğe gitmeli, alternatifler üretmeli.

Ben Fenerbahçe taraftarı olsam; takımın geleceği için hoşnutsuz kalmam. Önünde Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanları var ve 5 maçın 5'i de İstanbul'da.

Şimdi iki kez köprüyü geçecekler diğer üçü de Kadıköy'de. Bu puan kayıp değil. İlk yarıdaki tabloyu düşünelim. Galatasaray 8'de 7 yaptı ama Fenerbahçe çok puan kaybetti. Ama bu iki maçta 3 ya da 4 puan her şeyi değiştirir.

Palabıyık çok uğraştı!

Hakem Ali Palabıyık 90+4'teki kornerde gol olmasın diye dua etti. Kafada var ya 1-1... Rahatladı Fenerbahçe golü atınca. Ama eve gidince 3 tane kırmızıyı atladığını görecek. İki tane Trabzonspor'a, bir de Fernandao'ya.

82'ye kadar Trabzonspor'da sarı kart yoktu; buraya kadar idare etti maçı Palabıyık.

Hakem bayağı uğraştı da futbolcuların ve taraftarların sukünetinden dolayı kora kor bir maç oynandı.