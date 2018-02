1 puan bu ligde kayıptır

Son anda gelen beraberlik golü kazanç olarak görülebilir ama rakiplerin kazanırsa nasıl yakalayacaksın

Bir rakibin olsaydı kazanç derdim, üç rakibin varken bu beraberlik 2 puan kayıptır. Bence oyuna baktığımızda normal bir sonuç çıktı. Şu bir gerçek ki Beşiktaş deplasmanlarda 17 puan kaybetti. Beşiktaş her maça rakibi ortak ediyor. Eskiden yanına yaklaştırmazdı. Bu puan şampiyon yapar derler ama mesafe daraldı, 14 maç var. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir kazanırsa ne olacak? Beşiktaş ikinci yarıda 4'e 2 falan yakalanıyordu.

Beşiktaş'ın lisanslı 4 forvetinin 3'ü sahadaydı.

Sadece Larin kadroda yoktu. Bu büyük kayıptır. Kazanç olarak görülemez bu vakitten sonra beraberlikler. İstersen Trabzon'a, istersen Bursa'ya git, bu böyledir. Hatta Beşiktaş için Fenerbahçe'yle beraberliği bile kayıptır. Galatasaray ve Başakşehir de işin içinde.

Yarın bir gün averajla 1 puanla şampiyon olabilir mi, olabilir ama Beşiktaş 2 yıllık performansına göre iyi bir sezon geçirmiyor kesinlikle. Sakatlıklar da başladı.

Medel'i stopere çekebilir miydi diye maç içinde düşünenler olabilir ama Medel orta sahada 3 kişilik oynadı, sarı kartı cebinde olmasına rağmen...

Medel her pozisyona yama yapabilecek gibi oynuyor, her yere yetişiyor. Quaresma falan gelmemeye başlamıştı.

Gökhan Gönül kötü sezon geçiriyor, seyirci gayretiyle içeride falan oynuyor ama sakatlıklar etkilemiş görünüyor.

Gökhan çıkıp Caner girince Adriano sağa geldi ama bu değişiklik yüzünden Tolgay'ı da kullanamadın. Ne yapıp edip Gökhan'ın kuvvetlenmesi lazım...

Açıkçası adaletli bir sonuç çıktı. Beşiktaş mesafeleri çok uzatıyor, gittili geldili maçlar oynuyor. Beşiktaş kalitesiyle gol atıyor. Çok yumuşak gelen topa sert vurabiliyor Talisca, Adriano acayip bir şut çıkarabiliyor ama bütünlüğünü kaybetmiş durumda, iyi olmadığı gün puan kaybediyor. Yaş ortalaması 31.7 derken bunun altını özellikle çiziyorum hep.

Maç trafiğine bakar mısın? Kupada turu geçerler, Fenerbahçe de geçer, iki tane derbi. Bayern Münih maçları da var. Öyle bir fikstürü var ki Beşiktaş'ın, buna vücut dayanır mı? U-34 ligiyiz zaten. Adebayor'un sözleşmesi 37, Eto'o'nun sözleşmesi 40 yaşında bitiyor.

33 yaşında Vagner Love transfer yaptı. Bu oyuncular için son durak, satışı da yok. Fiziksel olarak da lig olarak düşüş yaşayacağız bu gidişle.



Vida'ya en fazla 'fena değil' derim

Oğuzhan 19 maçın belki 3'te 1'inde iyi top oynamıştır. Oğuzhan iyi başladı ama kötü bitirdi, düştü oyundan. 3 maçın 2'sinde iyi oynayan bir tek Pepe var. Geçen sezonlarda takımın tamamı buna yakındı. "Nasılsa şampiyon oluruz" düşüncesi vardı takımda, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle. Vida'ya en fazla "fena değil" diyebilirim, eh. Kontrollü oynayan bir takımdan geldi ama Beşiktaş direkt oynuyor.