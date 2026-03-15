Güncelleme!

Trabzon'da Karadeniz derbisi...

Bordo-mavili taraftarlar tribünleri doldurmuş, takımlarına tam ve koşulsuz destek veriyorlar her zaman olduğu gibi...

İlk yarıda Trabzonspor'un oyuna girememesi ve kontrol edememesinin birçok nedeni vardı.

Batagov olmayınca savunma oyunu kuramıyor Trabzonspor.

Orta saha ve hücuma ekstra pas gelmiyor.

Mustafa ve Augusto çizgilerde bekleneni veremedi.

Folcarelli sakatlıktan yeni çıktığından dolayı ve Oluai'de eski formunda olmayınca Muçi haricinde pas yapacak, takımı yönlendirecek oyuncu eksiği vardı.

Bu profile uygun Zubkov da kulübüdeydi ve oyun da Zubkov'u çağırıyordu. Nitekim Fatih Hoca gereğini yaparak ikinci yarıya onunla başladı.



Bunun sonucu çok iyi bir organizasyonla Muçi, Zubkov ve Onuachu iş birliği ile mükemmel bir gol atıldı.

Çağdaş Altay ve VAR'da yer alan Eren Özyemişcioğlu siz neyin peşindesiniz?

Folcarelli'ye yapılan harekete nasıl kırmızı kart vermezsiniz! Bu kadarına da pes! İnsan bu karara karşı ne diyeceğini bilemiyor.

Ligin boyu her hafta kısalırken her maçın ayrı hikayesi varken bordo-mavililerden her maç aynı performansı beklemek çok doğru olmaz.

Çünkü bu oyuncular sonuçta robot değil ve artık oyundan daha çok skorun alınması her şeyden önemli.

Son haftalara girdiğimizi unutmamak lazım.

Fırtına aldığı bu önemli galibiyetle Fenerbahçe ile puan farkını eşitleyerek yeni hedef güncellemesi yaptığı gibi Fatih Tekke önderliğinde de 'durmak yok yola ve hedeflere devam' dedi.