Trabzonspor’un yenileri

Şampiyon Trabzonspor şu ana kadar 4 transfer yaptı. 2 transfer daha yapıp yeni sezon kadrosunu oluşturacak.

Tabii ki burada Süper Lig, Türkiye Kupası olduğu gibi Devler Ligi'nde oynayacağı ön eleme ve bunu da geçtikten sonra direkt gruplarla ilgili kuracağı kadro yapısı çok önemli. Şu ana kadar yapılan 4 transferin taktik teknik fizik anlamındaki özellikleri...

Larsen'le başlayarak değerlendirdiğimizde;

Danimarkalı milli oyuncu geçtiğimiz sene Udinese'de ilk devre dolu dolu oynamıştı, devre arasında yapılan hoca değişikliğinden sonra forma giymedi.

Fiziksel kalitesi, oyun disiplini, mental yapısı iyi bir oyuncu. Pozisyon oyununu da iyi bilir. Gelişmesi gereken yön ise genelde kariyerinde çok asisti yok. Orta kalitesini, asist özelliğini daha üst seviyeye çekmesi gerekir. Savunmanın sağında oynadığı gibi solda da oynayabilen bir isim hatta sıkışıldığında stoperde de oynayabilir.

Denswil geçen sezon da Trabzonspor forması giydi. Fizik kalitesi iyi, cepheden gelen yüksek toplarda etkili. Sol ayağı ile topu oyuna doğru sokan, teknik yapısı iyi bir isim. İlk hamleleri sert, agresif şekilde yapma başarısı var. Onun da mevkisiyle ilgili pozisyon bilgisini geliştirmesi gerekir. Çünkü oynadığı yerde bu özellikler çok önemlidir.

H H H

Doğucan Haspolat, Kasımpaşa'dan bildiğimiz orta sahada 6 numara özelliği taşıyan genç, dinamik, koşan, toplara iyi vuran, dayanıklılığı iyi olan, mücadele gücü yüksek biri.

Orta sahaya mutluka dinamiklik getirecektir. Oyun organizasyonunda genç yaşına rağmen becerili bir oyuncu. Mental yapısı da iyi, dirençli... Geliştirmesi gereken yön de ofansif yönünü 8 numara profiline evirerek daha fazla hücuma çıkması, rakip savunma arkasına daha fazla top kullanması gerek. Driplingi, rakip ceza alanına girmeyi deneyip ofansif özelliklerini daha iyi noktalara çıkarmalı.

Eren Elmalı oynadığı savunmanın sol kenarında atletik, motorik özelliği ve hızıyla o kanadı etkili kullanacak bir oyuncu. Gençliğiyle, disipliniyle konsantrasyonuyla genç yaşına rağmen iyi seviyelerde.

Ofansif açıdan orta kalitesini ve şut becerilerini geliştirmesi gerekiyor.

Aynı zamanda savunmada da yerleşiminin, pozisyon almasının, top alan adam savunmasının daha mükemmel olması için uğraşmalıdır.

Tabii ki bordo mavililerin doğru yapılan transferlede her oyuncu gibi güçlü zayıf yönleri de var.

Fiziksel olarak teknik taktik olarak beceri seti vardır. Bu özelliklerini de geliştirmek geçtiğimiz sezon birçok isme dokunup başarı ile uygulayan Avcı ve ekibinin her zamanki gibi önceliğidir.