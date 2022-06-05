Hazırlık!

Milli Takımımız nereden nereye geldi, iyi ve ciddi şekilde irdelenmeli. 2008'de yarı final oynayan, Almanya'ya kaybedip yarı finale çıkamayan... 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonları'na giden...

İlk 11'inin 4'te 3'ü Avrupa'nın iyi takımlarında oynayan bir takımdık.

Çok iyi bir jenerasyonumuz olmasına rağmen bu potansiyeli enerjiye dönüştürmeyip, başarı yakalayamadığımız gibi Avrupa Uluslar C Ligi'ne düştük. Bunun dibi de D Ligi ve sonrası yok! Artık bir reaksiyon vermekten daha önemli, bir yapılanmaya, doğru akla ve sürdürülebilirliğe ihtiyaç var.

Bu oynayacağımız 3 rakibin de oyun düşüncesi topu bize bırakıp kendi yarı alanında derinlemesine bir savunma anlayışı olacaktır. Bunu da Faroe Adaları maçında gördük. İşin tuhafı, bizi bekleyen bu oyun anlayışına daha ilk maçta hazırlanmamışız.

Stefan Kuntz milli takıma ilk kez yogayı getirip, farklı yenilikler yapabilir. Bunlar olumlu işler ama bundan daha önemlisi güncel işler!

Milli takımın top ayağındayken kapalı savunmaları açmak gibi bir anahtarı cebine koyması lazım. Farklı hücum çeşitliliğini, geniş hücum yelpazesini kazanmak, Kuntz'un getireceği yeniliklerden çok daha önemli.

Kuntz geldiğinden beri milli takımın oyununda gözler görülür bir gelişme yok. İçgüdüsel, spontane, bireysel performanslarla çözüme gitmeyen, maalesef doğru ve gerçekçi olmayan bir oyun anlayışımız var.