Kötü ezber

Valerien İsmael geleli yaklaşık 2 ay oldu. Beşiktaş'ın sadece Konyaspor'a karşı oyununu değil tüm maçları göze alarak 3-4-2-1 dizilişinin oluşturduğu tabloya bakmak daha doğru olacak.

Oyun ve oyuncu tercihleri için sabit fikirli ve yalnız fizik kaliteyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Savunmaya uzun atılan toplardan kazanılan ikinci toplar ve direkt hücumlarla bir büyük takım rakibine pozisyon çeşitliliği ve gol pozisyonu yaratabilir. Ama bunun yüzdesi çok düşük olur.

İsmael'in Beşiktaş adına talep ettiği bu oyun büyük takım oyunu asla olamaz. Oyunu domine etmeyen, pozisyon üretmekte zorlanan, rakibe hücum tuzakları kuran ve bunun gibi çeşitliliklerle büyük takımlar oyun gücünü kabul ettirerek skor alırlar.

Bunu alırken de taraftarlar bu oynatılan kaliteli oyunu kabullenebilir. Ara sıra işler kötü gittiğinde de her zaman takımına destek verir.

H H H

Ama İsmael'in oynattığı oyunun karşılığı soru işareti barındırıyor.

İşler yeni sezonda kötü gittiğinde ve 2 maç böyle puanlar kaybedildiğinde tepkinin de çok büyük olacağını düşünüyorum.

Bu seneki oyunları top ayağındayken doğru hücum edemeyen bir yapıya sahip. Seneye yeni transferlerle beraber kampta bu tekrarları takımına uygulatma becerisini göstermesi lazım.

Büyük takımlar yalnız A planıyla yürümemeli. Oyunla ilgili çeşitli planların da düşünülüp bu 3'lü oyun çeşitliliğinden 4'lü sistemi de deneyeceği sisteme çalışılmalı.

Sistem ve rakamlar saha içinde hiçbir zaman yerli yerinde durmaz.

En önemlisi oyun kültürü ve derinliğinin oluşmasını sağlanması gerekir İsmael'in.

'Bu oynanan oyun iyi bir ezber değil aksine kötü bir ezber gibi görünüyor.' Anları oynayan, spontane ve saha içi karmaşası fazla olan görüntüden uzak olunması gerekiyor.