Kriz

Galatasaray son yıllarda belki de en kötü sezonunu geçirdi. Bu yalnız ligdeki puan durumuyla ilgili de değil. Sarı-kırmızılılar, 38 haftadır çıktığı maçların favorisi olamadı. Esasen bu sezonki başarısız tablonun özeti de buydu sanırım. Torrent yine bildiğimiz gibi ligin son haftasında genç oyuncuları kadroya almadı. Geleceği olmayan oyuncuları sahaya sürdü, puanlar alma derdine düştü. 90 dakikalık bölümde sadece bazı sekansları (bölümleri) iyi oynayabildi. Oyun tutarlılığı olmadığı gibi oyuncu değişiklikleri de geç yapıldı. İlk devre çok ciddi sayısal yüzdeyse topa sahip olup santrfor Gomis'i 4 defa topla buluşturabildi. Torrent, Galatasaray'daki geleceğini sonlandırdı. Yönetimin de yaşanan olumsuz gelişmelerde ciddi payı oldu. Galatasaray sezon başından bu yana yaşadığı yapısal bozuklukları çözemedi.

Bu sorunları tespit edip uygulamayı doğru yapamadı. Bu da saha içindeki futbol kültürünün bir türlü oluşmamasına neden oldu. Şunu da unutmamak gerekir; bir takımı kurmakla ona kalite katmak ve kaliteyi korumak çok farklı şeylerdir. Bu tespitleri ve organizasyonu doğru yapamayan sarı-kırmızılılar için kaçınılmaz son tabii ki başarısızlık olacaktı. Galatasaray tüm sezon yalnız saha içinde değil saha dışında da çok ciddi sıkıntılarla uğraştığı bir yıl geçirdi. Saha içindeki futbol beklentilerin çok uzağında kaldı. Teknik anlamda sıkıntılar yaşadığı gibi yönetim olarak da istifalar, genel kurullar, Ibra olaylarıyla uğraştı. Böyle bir sezonda kriz doğru yönetilemedi hatta daha da derinleşmesine sebep olundu. Böyle bir anlayışla başarının gelmesi de zaten mucizeydi.