Göstere göstere

Trabzonspor Süper Lig'deki şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kupada da finale kalmak düşüncesindeydi.

Kayserispor da kupada hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ı eleyerek hakkıyla yarı finale gelmişti.

Onların da tek düşünceleri ligde kalmayı garantiledikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamaktı.

Bordo-mavililer neredeyse soyunma odasından attığı golle maça 1-0 önde başladı. Bundan sonraki sürecin istedikleri gibi gitmemesinin en büyük nedeni orta sahada birbirini tamamlayan oyuncuların olmayışıydı.

Eğer Dorukhan mecburiyetten sağ bek oynuyorsa, orta sahada Hamsik'in yanında Berat olması gerekirdi.

Çünkü hem Bakasetas hem de Ömür ile beraber çok dirençsiz olduğu gibi temposuz bir orta saha da ortaya çıktı.

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Hele bir de buna hücum hattındaki oyuncuların topu tutamaması ve yere indirememeleri eklenince, Trabzonspor'un takım halinde daha fazla geriye koşmasına neden oldu.

Avcı'nın tercih ettiği ilk 11, sahada rakibine fiziksel kalitesiyle tempo yapacak bir takım değil, daha çok tempoyu topla yapabilecek oyunculardan kuruluydu.

Bunu da başaramayınca daha ilk 10 dakikada Kayserispor 3 tane çok net pozisyondan yararlanamadı.

Belki çok erken olabilir ama 30'uncu dakikada orta saha direncini artırmak için bir oyuncu hamlesi bile olabilirdi.

Bunu ilk yarıda düşünmeyen Avcı, devre arasında da yapmadığı gibi; ikinci yarıda oyunu 1-0'da tutma gibi sürdürebilirliği doğru olmayan bir oyun anlayışıyla da yoluna devam etti.

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Futbolda oyunun kalbi orta sahadır. Hücum ve savunma bağlantısı ile bir takımın gücü, bu köprü vazifesini gören bölgededir. Avcı'nın yaptığı oyuncu değişikliklerinden hiçbir performans alamaması ilginç olduğu gibi, yapılan oyuncu tercihleri de doğru değildi.

Trabzonspor, Süper Lig'de puan farkını açtıktan sonra son 6-7 haftadır sezonun geri kalan performansından zaten çok uzak bir görüntü sergiliyordu.

Bunun da yansıması, kupa maçında net şekilde görüldü.

Bu göstere göstere gelen kötü gidişatı Abdullah Avcı okuyamadı.

Okuyamadığı gibi hem onun hem de futbolcuların kafasının, şampiyonluğu ilan ettikleri Antalyaspor maçında kaldığını hep birlikte izledik dün gece.