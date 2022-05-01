Meselesi, uyanışı, mücadelesi

Trabzonspor hak ettiği şampiyonluğa kavuştu. Bu yolculuğun sonunda kupayı kazanmak esastı ama önemli olan sonuç değil sebep. Yani sezon başındaki başarı için yapılan doğru hazırlıktı. Trabzonspor'un bu sezon ortaya koyduğu performans geçen sene sezon başında ve devre arasında doğru kadro planlaması ve transfer hamlelerinin herkesten önce yapılmasıydı. Burada seçilecek oyuncuların aidiyet duyguları çok önemliydi. Trabzonspor için savaşmayı isteyen, hedefi olan oyunculara ihtiyaç vardı. Forma numarası ve isimden daha önemli olan formanın göğsündeki armadır. Bunun bilincinde olan oyuncu topluluğu, doğru oyuncu seçiminde olmazsa olmazdı. Ve bu topluluk 'Değeri olan hiçbir şey hayatta mücadelesiz kazanılmaz' ifadesinin bilincindeydi. Başarının tadına varmak sizi daha fazla hırslandırır ve daha fazla kazanmayı arzularsınız. Bu oyuncu grubu da söz ve eylem birliğini çok doğru şekilde uyguladı. Çünkü başarı için laf başka iş başka olmaz. Gitmeye değerli yerlerin de kestirme yolu yoktur. Sevmek fedakarlıktır. Trabzonspor teknik kadrosu, oyuncusu bu sene sevdiler şehrini, kulübünü, camiasını, oynamayı, fedakarca mücadele etmeyi, kupayı kazanmayı, şampiyon olmayı... Tüm Trabzonspor sevenlerine şampiyonluğu yaşatmayı fazlasıyla sevdiler. Bu, takım olmak için çok önemliydi. HHH Baskı bazılarını işine odaklar bazılarının da çözülmesini sağlar. Bütün sezon yüksek zihinsel dayanıklılıkla yapılan iş, verilen emek, sabır bordo-mavililere yakışan şampiyonluğu getirdi. Bu şampiyonlukta taraftarın, başkanın, yöneticilerin, camianın, teknik kadronun, oyuncuların ve tüm kulüp çalışanlarının hangi birinin olursa olsun büyük katkısı vardı. Bu şampiyonluğu göremeyen, rahmetli olan tüm Trabzonspor sevdalılarına da bu zaferi aynı zamanda armağan ettiler. Keskin bir kılıç olmak için çok çekiç darbesi yemek gerekir. Bu, Trabzonspor'un bu büyük başarısındaki en önemli unsurdu. 'Bir meselesi olmalı insanın uyanışı ve mücadelesi için.' Bu şampiyonlukta emeği geçen herkes sanırım böyle düşündü, böyle motive oldu, böyle konsantre oldu ve bu çok önemli hak edilmiş şampiyonluk kazanıldı.