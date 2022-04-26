Problem çok!

Beşiktaş'ta geçen hafta Giresunspor karşısında Valerien İsmael'in oynattığı oyun çok olumlu değildi. Artı taraflarından daha fazla eksi tarafları öne çıkmıştı. Dünkü rakip Kasımpaşa gibi ligin en formda takımlarından biriydi. Dinamik ve atletik özellikleriyle öne çıkmış oyuncu grubuyla birlikte hücum organizasyonları, en önemli de savunmasından başlayarak hücum geçişleri ligin en tehditkar takımlarından olan Kasımpaşa'ya karşı geçtiğimiz haftadan dersleri iyi çıkaramamış siyah-beyazlılar...

Başta da Valerien İsmael rakibi doğru bir şekilde analiz edememiş.

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Her teknik adam da farklı dizilişleri seçip takımına uygulatabilir. Valerien İsmael de geldiğinden beri 3-4- 2-1 gibi bir formasyonla takımını oynatmaya çalışıyor. Buradaki problem üçlü savunma, dörtlü orta sahadan sonra ileride her maçta tek santrfor değil, yeri geldiğinde farklı şeyleri de bir teknik adam olarak denemeli. İki santrfor, Güven ve Batshuayi ile başlayıp arkada Ghezzal tercihi olabilirdi. Buradaki hücum koordinasyonlarını da yeri geldiğinde değiştirmesini de bilmeliydi.

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Valerien'in geldiği günden beri Beşiktaş'ın geriye düştüğü maçlarda skoru değiştirmeyle ilgili saha içinde ciddi sıkıntı yaşayacağı da aşikardı.Bunun en büyük nedeni de top ayağındayken hücum çeşitliliği çok yetersiz, çok eli açık hücum eden bir takım. Bu temel sorunların ışığında Beşiktaş'ın ilk geldiği günden beri top rakipteyken pres ve topun kaptırıldığı yerdeki karşı presi bu oyun düzeninde çok iyi yaptığı oyunlar oldu. Ama bu pres anlayışında da eksikleri ilk günden beri devam da ediyor. Bir de o presi kıran, oyun ezberi olan, dikine çabuk oynayan Kasımpaşa'ya karşı önlem alamadıkları gibi sahada çok düzensiz geniş alanda yakalanan, oyuncuların birbiriyle hiç de uyumu olmayan görüntünün karşısında Kasımpaşa cezayı kesmesini bildi.Siyah-beyazlılarda saha içi problem çok fazla. Valerine İsmael'e önyargılı bakmamak gerekir. Biraz daha zaman verip, sabırlı olup, büyük resme bakıp ondan sonra bir değerlendirmede bulunmak daha doğru olacaktır.