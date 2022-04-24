Ait olmayı bildi

Trabzonspor'un kupada Kayseri'ye karşı aldığı galibiyet, olumlu olarak Adana Demir maçına yansıdı. Bordomavililer maça çok hızlı başladı.

Adana Demir'in yumuşak karnı olan sol kenarı ve orta sahasını çok doğru bir planla ve aşırı yüklenmeyle delerek golleri buldu. Skoru elde eden Avcı'nın takımı daha sonra topu rakibine bıraktı. Avcı'nın geldiği günden beri en iyi yaptığı iş olan; daha organize bir savunmayla hatlar arası daraltıldı. Burada amaç yalnızca gol yememek değil, hızlı hücum geçişleriyle kazanılan toplarla da golü kovalamaktı.

Devre arasında yapılan iki doğru hamleyle üçüncü gol de hücum geçişiyle geldi.

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Dorukhan belki de sahanın en iyisiydi. Peres sakatlandıktan sonra sağ beke geçti ve Ahmetcan'ın kademesine girdi, ikili mücadelelerde ayakta kaldı, tecrübesiyle fark yarattı.Hugo savunma dengesini sağladığı gibi güç ve akıl kattı.Siopis enerjisini, Hamsik oyun görüşünü ve zekasını kullandı.Visca her zamanki gibi o anların dokunuşlarının oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi.Cornelius'un sırtı dönük santrfor olarak bağlantıya geldi, attığı golde kule gibi yükseldi. Doğru zamanlama ve kaliteli bitiriciliğiyle aynı zamanda ikili oyunda Djaniny'ye yaptığı asistle 1. sınıf santrfor olduğunu ispatladı.Djaniny, Avcı'nın elindeki oyun krizlerindeki en önemli kozlarından biri olduğunu gösterdi.Nwakaeme ve diğer ciddi eksiklere Peres de sakatlanarak katıldı. Adana Demir'de Balotelli gibi bir önemli bir silah olmasa da takımın kalitesi ve taraftarın yarattığı yüksek enerjili atmosferden 3 puan çıkarmak hayatiydi.Trabzonspor gibi geçmişi başarılarla dolu büyük bir kulüpte şampiyonluk yaşamak istiyorsanız öncelikle oraya 'ait olmayı bileceksiniz'. Avcı, geldiği günden beri sadece oynattığı oyunla değil verdiği doğru mesajlarla bu şampiyonluk yolculuğunda tüm Trabzonspor camiasını inandırdı.Avcı; kenetlenmeyi, birlik beraberliği, hedefe yürümeyi ve bundan dönmemeyi, 38 sene sonra da yaşanılacak şampiyonluğa kenetlenmeyi başarıyla gerçekleştirdi.