Tutarsızlık!

Altay'ın ligde kalma ümitlerini yüksek bir şekilde devam ettirmesi için Galatasaray'ı yenmesi gerekiyordu. Tabi ki Büyük Altay, bu sezon bu konuma nasıl geldi onun irdelenmesi gerekir. Yeni stadıyla buluştuğu yıllar sonra bir sezonda, sezon başında yapılan teknik, taktik ve oyuncu transferlerini yanlış uygulaması sonucunda ligdeki konumunun buralarda olması tesadüf değildi. Yoksa alt sıralarda düşme potasındaki takımlar içinde doğru organizasyonla yaklaşık 20 seneye yakın tekrar Süper Lig'e çıktığı bir sezonda çok rahat ligde tutunabildiği gibi ileriki sezonlar için de yapılanmayı doğru bir şekilde hayata geçirirlerdi. Doğru futbol aklının olmadığı günlük konuşmalar, heyecanla yapılan işler, bilgi ve doğru çalışmanın eksikliğiyle büyük olasılıkla geldiği 1. Lig'e üzülerek geri dönecek. HHH Galatasaray özellikle maçın ilk yarısında Kerem'le golü bulduğu gibi çok fazla da pozisyon da üretti. Bu golleri atmış olsaydı ilk devre maçı çok rahat koparabilirdi. Torrent'in bazı uygulamalarını anlamak mümkün değil. Muslera, Gomis, Babel, Omar gibi 30 ve yukarı yaş oyuncularla oynamak, Boye, Halil, Mohamed, Cicaldau'yu yedekte bekletmek, Barış'ı, Morutan'ı kadroya almamak, Galatasaray'daki son sezonda ilk 11 oynayan ve yedektekileri bu geniş kadroda değerlendirmek hem de Altay gibi düşme potasındaki, yönetimi başta olmak üzere belirsizlik yaşayan bir takıma karşı bu seçim, tamamen yanlış. Yanlış olduğu gibi Hamza Akman ve onun gibi gençleri bile İzmir'e götürmemesinin tek açıklaması; kendinin ne kadar kalan maçlarda puan alıp, gelecek yönetimin bu istatistiği görmesini sağlamak, aynı zamanda da bunun futbol kamuoyu içinde olumlu bir veri olarak konuşulup kendisinin başarılı olduğunu insanların bilmesini istemesidir. Bir takımı aldıktan sonra ona oyun kalitesi ve standardı belirlemesi yüzde yüz olmasa da savunma ve hücumda daha kaliteli anlaşılabilir bir felsefe belirlemek, bir teknik adam için çok önemlidir. Farkı da bu yaratacaktır. Ama antrenmanda teknik-taktik olarak "tutarlılık" oluşmadığı zaman oyun ve oyuncu gelişiminden bahsedemeyiz.