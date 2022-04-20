Çifte avantaj

TRABZONSPOR ligde son 4 haftadır galibiyet alamıyordu.

Üstündeki psikolojik baskıyı atması açısından kupada Kayseri karşısında alacağı galibiyet çok önemliydi. Böyle iki ayaklı yarı final maçlarında rotasyonu çok düşünmemek gerekir. Baştan güçlü bir 11'le çıkmak gerekir. Ligde zaten matematiksel olarak şampiyonluğu bekleyen bordo-mavililerin tam kadroyla bu maça çıkması lazımdı. Nitekim Nwakaeme, Hamsik, Dorukhan girdikten sonra oyunu domine eden, rakibi ceza sahası içine iten görüntüsüyle her an gol atacağının sinyallerini verdi.

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İlk yarı ve ikinci yarının ortalarına kadar Avcı'nın yaptığı en büyük hata, orta sahadaydı. Siopis'in önünde oynayan Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ı, Kemen ve Attamah ile adam adama kaldığında markajdan kaçıramadı.Visca ile Kouassi'nin de Cornelius'un iç koridorda yanına girmesiyle oyun merkezde iyice sıkıştı.Peres ile Puchacz'ın topu daha derinde alamaması da pozisyon bulmakta ve üretmekte zorluk yaşattı.Halbuki Ömür ile Bakasetas'ın, markajdan kurtulmak için sahanın enine genişlik vererek oyunun merkezini açması gerekirdi. Çünkü burada önemli olan alan yaratmak ve alanı kullanmaktır. Cornelius'un bağlantı oyuncusu olarak biraz geriye gelerek topu almaya geldiğinde, Visca ile Kouassi savunma arkasına koşular atarak savunmayı aşmalıydı. Abdullah Avcı, bu hücum stratejisini doğru bir şekilde belirleyemeyince oyun ister istemez daha karışık ve çetrefilli hale gelmeye başladı.

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Son bölümde takımın anahtar oyuncusu Nwakaeme ile aynı dili konuşan Cornelius ortak akılla maçı çözdü. Böyle maçlarda bir anda veya bir dokunuşla problemi çözecek oyuncuların devreye girmesi gerekir.Sahada istediği şekilde organize olamayan Trabzonspor'un bu yetenek ve beceri gücü yüksek oyuncularla skor üretmesi gerekiyordu. Bunu her zaman yaptıkları gibi saha içi uygulamasını da başarıyla tamamlayınca galibiyet geldi. Hem Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rövanş maçı için avantaj sağlandı hem de Süper Lig için moral ve güven kazanıldı.