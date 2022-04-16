Sabırlı ve sakin

Trabzonspor için geri sayım başlamışken, Karagümrük gibi ligde ne üst taraflara ne de alt taraflarla bağlantısı kalmamış, hedefsiz orta sıralarda bir takıma karşılaşmak hiç de kolay değil.

Elbette maçın tartışmasız favorisi bordo-mavililerdi.

İlk devrede temposuz, ağır oynanan, çok pas hatası yapan, iki kenar bekini genişlikte aldıran derinliğe yollamayan, stoperlerin çok yatay ve geriye pas yaptığı bir tablo izledik. Orta sahadaki oyun senkronize olamadı. Hücum kombinasyonlarında Karagümrük'ün topu Fırtına'ya bırakıp kendi yarı alanında set hücumuna itmesi ve bunla ilgili doğru hücum çeşitliliğinin ortaya çıkmaması, oyun hareketliliğinin eksikliği, bordomavililer adına boşa geçmiş bir 45 dakika olarak görüldü.

2. devredeki Ömür ve Nwakaeme hamlesi, diğer oyuncuların da ilk devreye göre oyun hareketsizliğini ve temposuzluğunu giderdi.

Trabzonspor oyunu iyice Karagümrük ceza sahası içine yığan görüntüsüyle, hücum sürekliliği sağladığı gibi, son haftalardaki yakalayamadığı oyun standardını da yakalamış oldu.

Pas akışı, top rakipteyken yapılan doğru baskılar, doğru presler, kazanılan ikinci toplar, savunma beklerinin daha derinde top almaları, sayısal daha fazla oyuncunun ceza sahası içine girmesi; bordomavililerin golü bulmasını sağladı.

Biraz daha son vuruşlarda ve final paslarında dikkatli olsalardı, maçı da çok rahat kazanırlardı.

Oyun anlamında iki tane farklı devre yaşayan Trabzonspor'un, ister istemez puan farkının oluşturduğu rehavetle birlikte, oyundaki inişçıkışları yaşaması son haftalardaki alınan puan ve oynanan oyunun göstergesiydi.

Lider Trabzonspor buradan şampiyonluğu vermeyecektir.

Sadece süreci biraz daha öteledi.

Tribünlerin coşkusu, şehrin arzusu, futbolcuların da isteğiyle özlenen ve hak edilen şampiyonluk mutlaka gelecektir. Taraftarlar, şampiyonluğu kutlamak için biraz daha sabırlı ve sakin olacak. Tüm yapmaları gereken bu.