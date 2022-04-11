Eldekilerin en iyisi

Derbi öncesinde daha moralli ve formda olan Fenerbahçe, daha moralsiz ve formsuz olan Galatasaray'dı. Sarı-kırmızılı takım Domenec Torrent geldiğinden beri ne oynadığı belli olmayan oyuncuların saha içi düzeninde çoğu maçta kendi kafalarına göre hareket ettiği oyun anlayışı genelde hakimdi. Ve de teknik adamın eli değdiği oyunun ve oyuncunun geliştiği bir süreç de yaşanmadı. Maça çıkan kadroda bir tek plan geriye yaslanma, bulunan toplarda da genelde Kerem'le hızlı Fenerbahçe kalesine gitme, yeri geldiğinde de bunu yapma düşüncesinde de hiçbir oyun anlayışı olmadığı gibi Fenerbahçe ön alan baskısı yaptığında savunmadan topla nasıl çıkılacağını etkiler. Buradaki hareketsizlik ve asimetrik olarak oyuncuların top almaması Galatasaray'ın hücum çıkışlarını da etkiledi. Bir antrenörün vücut dili de kulübede çok önemlidir. Torrent'ten oyunculara eneri geçen bir enerji olmadığı gibi eldeki kadronun doğru kullanıldığı bununla beraber oyuncu değişikliklerinin doğru zamanda gerçekleştiği bir teknik adam anlayışı da hiç görülmedi. Kaybetmekten korkan insan asla kazanamaz. Galatasaray'ın derbideki oyununun, kurgusuzluğunun, korkaklığının bu cümle bana göre en iyi ifadesidir. Fenerbahçe favori olarak çıktığı maçta işi şansa bırakmadı. Seyircisiyle yarattığı muhteşem atmosferle hem skor, hem de oyun olarak Galatasaray'a üstünlük sağladı. Oyunun kilitleneceği yer iki takımın orta sahalarıydı. Bu oyunu iki takımın da mutlaka kenar oyuncularıyla çözmesi gerekiyordu. Bununla ilgili de daha kafa yormuş Fenerbahçe takımı saha içinde hücumdaki doğru konumlanmalarıyla ikili, yeri geldiğinde üçlü oyunlarla rakip yarı alandaki problemi çözüp golü buldukları gibi Zajc da ülkedeki en iyi şiddetli koşuları yapan, ceza sahasına destek veren merkez orta saha oyuncularından biri olarak Fenerbahçe'nin kazanmasında kilidi açan oyuncu olarak baş rollerdeydi. İyi bir teknik direktör elindekilerle en iyisini yapandır. Takımlarını sezon içinde sonradan alan iki teknik direktör arasındaki fark dünkü derbide ortaya çıktı. Torrent'in takımına hiçbir katkı vermediği ortaya çıktı. İsmail Kartal'ın derbi galibiyeti, ligdeki iyi gidişi, takımdaki değişim ve gelişim iki hoca arasındaki farkı ve başarıyı ortaya çıkardı. Bununla beraber oyun felsefesi, prensipleriyle beraber ve en önemli de oyuncu ilişkileriyle İsmail Kartal alkışları fazlasıyla da hak etti.