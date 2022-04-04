Oyun haritası

İki büyük takımın maçında Trabzonspor'u bekleyen sıkıntı Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle çıkmasıydı.

Göreve başlaması takıma mutlaka yansıyacaktı.

Geçtiğimiz haftalara göre disiplinli, yüksek konsantrasyonla mücadele eden, coşkulu bir oyun oynayacakları ortaya çıkmıştı.

Yeni oyun dizilişleri 3-4- 2-1 şeklinde yer aldılar. Top ayağındayken 3-2-5'e döndüler.

Orta sahadaki 4'lü yerleşimlerdeki iki kenar beki en önemli hücum silahlarıydı.

Nitekim de özellikle Rosier'in kanadını doğru bir şekilde kullandılar.

Trabzonspor'a göre pres ve karşı presi yüksek enerjiyle uygulamalarına rağmen ilk devrede ceza sahasına girişleri fazla yapamadılar.

Trabzonspor'da omurgada yer alan ve farkın oluşmasında kaliteleriyle öne çıkan savunma ikilisiyle Hamsik'in olmaması oyunu etkiledi.

Ayrıca Peres'in yokluğu, Dorukhan gibi orta sahaya tempo getiren ismin de savunmanın sağında kullanılması taşıyıcı kolonları yani savunma ve orta saha dengesini bozdu.

Böyle bir oyun kontrolsüzlüğü ortaya çıkmasına neden oldu.

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Trabzonspor top ayağındayken, Beşiktaş 5-4-1 gibi bir pozisyon aldı.

Kenarlardan daha fazla oynamaları gerekiyordu. Bunu fazla yapamadıkları gibi geçmiş maçlara oranla organize de olamadılar.

Hücumdaki oyuncuların yalnızlığının yanı sıra, kenar beklerinin ve orta sahaların hücuma desteği yetersizdi.

Cornelius'un goldeki koşusu çok değerliydi. Bunu orta sahadaki iki oyuncu da neredeyse hiç denemedi.

Rakip savunmanın dengesi böylece bozulmadı.

Bu da Trabzonspor'un pozisyon bulmasını olumsuz yönde etkiledi.

Trabzonspor'un en zayıf savunma yönü olan sol kenardan aşırı yüklenmeyi fazlasıyla yapan Beşiktaş Rosier'le de golü buldu.

Trabzonspor oyun alanları yaratamadığı gibi rakibini de hem enine hem boyuna fazla koşturamadı.

Tempo yapamadı ve kaptırdığı bölgede hem baskı hem de derinlemesine savunma yapan Beşiktaş'a karşı oyun haritasını istenen seviyelere çizemedi. İki takım da yüksek tempolu oyunun karşılığı olarak hak ettikleri 1'er puanla sahadan ayrıldılar. Liderliğini ve puan farkını koruyan Trabzonspor, her zamanki gibi şampiyonluğun en büyük adayıdır.