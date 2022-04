Zoru kolay yaptı

Fenerbahçe'nin son haftalardaki çıkışı ve milli takım arasından sonraki performansının nasıl olacağı merak ediliyordu. Kayseri'nin de kötü gidişini milli takım arası toparlaması açısından önemli bir fırsattı.

Tabii ki Fenerbahçe'nin kupada Kayserispor'a elenmesi bu maçın kendileri açısından rövanş niteleğindeydi.

Maçın ilk devresinde rakibine baskıyla, enerjiyle ve saha için yapısıyla savunma ve hücumda çok güçlü bir son haftaların deplesman oyununu sergiledi F.Bahçe. Rakibine frikik haricinde pozisyon vermedikleri gibi ilk devre kaçıdıklarını atsalardı çok daha farklı bir skorla maçı da bitirebilirlerdi.

Szalai ve Serdar'ın dengeli ve yüksek konsantrasyonla oynadığı oyun Novak'ın futbolu özlemesi, Samuel'in sağda her geçen gün gelişmesi, Crespo'nun Zajch'la uyumu, Rossi'nin açık alanda takımının en etkili ve tehdiktar oyuncusu olması önemliydi.

Hakan'ın da cezası bittikten sonra orta saha dörtlüsünde hücumda sağ çizgide oynaması yalnız İrfan'ı çizgiden alıp içeride Serdar'ın arkasıda oynatmak değill Kayseri'de Calore'ün çıkışlarını engellemesi adına da önemliydi. Bunu da başarıyla uyguladı.

H H H

İrfan'ın takımın liderliğine soyunduğu gibi bunu İsmail Kartal'ın ve diğer oyuncuların da kabul edip daha fazla ona saha içinde konforlu alan yaratmaları İrfan'ın da bu bilinçle saha içinde aldığı sorumluluk Fener'in maçtan önce zor geçecek düşüncesini kolayşlatırdı. Özellikle rakip yarı alanda problemi çözebilecek beceri ve yeteneği sahaya yansıtınca attığı gol ve asistle takımın kazanmasındaki en etkili oyuncuydu.

Yalnız İrfan'ın kalite anlamında bir eksiği yok mental anlamda eksik. Bu başarılı oynadığı maç adet sayısını çoğaltması bunu da sürdürebilirlik haline getirmesi onun gelişimindeki en önemli unsur olacaktır.

Bu aynı zamanda takımın performansına olumlu yansıması da kaçınılmazdır. Arda'nın attığı golden daha önemli olan şey de her yerde, her statta alkışlanmasıdır. Bu onun adına mükemmel bir duygu.